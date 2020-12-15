اتفاق بين فرع نقابة الصحفيين بدار لابراس والإدارة العامة للمؤسسة على تطوير منشوراتها الإعلامية الرقمية باللغتين العربية والفرنسية

وات -

على إثر الإجتماع الذي عقده مؤخرا فرع النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بدار لابراس، مع نبيل القرقابو، الرئيس المدير العام لمؤسسة سنيب-لابراس "الصحافة اليوم" وشكري بن نصير، مدير تحرير النشريات وحسان منّاعي المدير الإداري والمالي، تم الإتفاق على تكوين لجنة تفكير تهتم بتطوير المنشورات الاعلامية الرقمية للمؤسسة باللغتين العربية والفرنسية والاتفاق على مزيد دعم عمل الصحفيين بالمؤسسة وتوفير كل احتياجاتهم الضرورية، لإنتاج محتويات صحفية تنافسية ذات قيمة مضافة، فضلا عن الإسراع ببرمجة دورات تدريبية للصحفيين بدار لابراس في صحافة الموبايل والكتابة للواب وصحافة البيانات.كما تعهدت الادارة العامة للمؤسسة، بتوفير كافة المستلزمات من حيث الموارد البشرية والمالية والتقنية ومختلف التجهيزات وآليات العمل من أجل ضمان التحوّل الرقمي وخلق منتوج اعلامي مهني يستجيب لصحافة الجودة ويواكب آخر تطورات الصحافة الرقمية من حيث التقنية والشمولية والتنوّع، إلى جانب برمحة لقاء أسبوعي للجنة التفكير بهدف تسريع نسق العمل لتطوير المنشورات الالكترونية.يُذكر أن الهدف الأساسي من هذه الإجراءات هو تطوير المنشورات الرقمية للمؤسسة، باللغتين العربية والفرنسية، "بما يستجيب للتطورات الحاصلة في مجال الاعلام، بهدف دعم التنافسية وجلب مداخيل جديدة، من شأنها أن تضمن ديمومة المؤسسة واستقلاليتها"، وفق بلاغ صادر عن نقابة الصحفيين جاء فيه أيضا أن الإجتماع مكّن من استعراض تشخيص عام لمعوقات تطوير منشورات مؤسسة "سنيب - لابراس" وحاجيات المؤسسة في الفترة الراهنة.