توزر: حملة تقصي فيروس "كورونا" باستعمال التحاليل السريعة في السوق الأسبوعية

وات -

واصل الفريق الصحي المكلف بحملة تقصي فيروس "كورونا" المستجد بواسطة التحاليل السريعة حملته في السوق الأسبوعية بتوزر اليوم الاحد قبل اختتامها يوم غد الاثنين في السوق الأسبوعية بحامة الجريد.وذكر رئيس مصلحة الاعلام والبرامج بالإدارة الجهوية للصحة فؤاد براني في تصريح ل(وات) ان الإدارة الجهوية للصحة خصصت لتحاليل اليوم 250 تحليلا سريعا، وان الحملة شهدت اقبالا كبيرا من قبل المواطنين وبين براني أن التحاليل السريعة كشفت عن وجود إصابات بالفيروس في كل من نفطة ودقاش وتمغزة، ولاحظ أن أغلب الإصابات المكتشفة كانت لدى شبان من التلاميذ والطلبة، مفسرا ذلك بعدم التزامهم الكامل بإجراءات الوقاية.واضاف أن اجمالي الإصابات ارتفع الى 1830 إصابة منذ بداية الجائحة في الجهة بعد ورود نتائج 106 تحاليل مخبرية مساء امس السبت كشفت عن تسجيل 17 إصابة جديدة توزعت الى 11 اصابة في توزر المدينة و6 في تمغزةذ ويتواصل إيواء أربعة من حاملي الفيروس في قسم الإنعاش الطبي بالمستشفى الجهوي بتوزر وقرابة 15 شخصا في أقسام كوفيد 19 بين المستشفى الجهوي والمستشفيات المحلية بنفطة ودقاش.