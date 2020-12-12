تطاوين: اعتصام عدد من عمال مصنع الجبس في "وادي الغار" امام مقر الولاية للمطالبة بضمان حقهم في العمل

وات -

دخل مساء أمس الجمعة عدد من عمال مصنع الجبس في منطقة "وادي الغار" من معتمدية تطاوين الشمالية في اعتصام مفتوح ونصبوا خيمة أمام مقرّ الولاية للمطالبة بحقهم في العمل بصفة طبيعية في المصنع .وتعود أسباب توقف العمل بالمصنع حسب ما افاد به اليوم معتمد المنطقة المولدي التركي مراسل (وات ) في الجهة الى اعتصام عمال استغنى صاحب المصنع عن خدماتهم الا انهم تشبّثوا بالعودة الى العمل واغلقوا المصنع .وأكّد المعتمد انه يسعى الى تحقيق المصالحة بين الطرفين والى عودة النشاط الى هذه الوحدة الصناعية التي تشغل حوالي مائتين وخمسين عاملا واطارا وتنتج حوالي الف طن من الجبس 70 بالمائة منها مخصّص للتصدير, وعاشت هذه الوحدة الصناعية الاولى في انتاج الجبس في الجهة منذ شهر اوت الماضي على وقع مناخ اجتماعي وشغلي مضطرب وصل الى حد غلقه لاكثر من شهر واستانف شاطه منذ بضعة ايام على خلفية احتجاجات وطلبات للتشغيل والتنمية.