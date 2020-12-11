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مسؤولين جدد على راس كل من "STEG" و"STIR" وETAP

Publié le Vendredi 11 Decembre 2020 - 21:08 قراءة: 0 د, 11 ث
باب نات - تعلم وزارة الصناعة والطاقة والمناجم أنه تقرر تعيين:

- هشام عنان رئيسا مديرا عاما للشركة التونسية للكهرباء والغاز.
- عبد الوهاب الخماسي رئيسا مديرا عاما للمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية.

- فاختة المحواشي رئيسة مديرة عامة للشركة التونسية لصناعات التكرير.

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