باب نات - تعلم وزارة الصناعة والطاقة والمناجم أنه تقرر تعيين:
- هشام عنان رئيسا مديرا عاما للشركة التونسية للكهرباء والغاز.
- عبد الوهاب الخماسي رئيسا مديرا عاما للمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية.
- فاختة المحواشي رئيسة مديرة عامة للشركة التونسية لصناعات التكرير.
- هشام عنان رئيسا مديرا عاما للشركة التونسية للكهرباء والغاز.
- عبد الوهاب الخماسي رئيسا مديرا عاما للمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية.
- فاختة المحواشي رئيسة مديرة عامة للشركة التونسية لصناعات التكرير.
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