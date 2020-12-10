نبيل حجي: الحوار الوطني أصبح صعبا في ظلّ العنف المسكوت عنه في البرلمان

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اعتبر النائب بالبرلمان نبيل حجّي أن "الحوار الوطني" أصبح الان مسألة صعبة في ظلّ التطوّرات الأخيرة التي جدت بمجلس نواب الشعب والعنف المسكوت عنه من قبل رئيس المجلس والذي تمارسه كتلة ائتلاف الكرامة بتواطؤ من كتلة حركة النّهضة .وأكد حجّي (الكتلة الدّيمقراطيّة) في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الخميس، أن التيّار الدّيمقراطي الى جانب الكتلة الدّيمقراطية التي تدخل في يومها الثالث من اعتصامها ببهو البرلمان، دعت إلى الحوارالوطني "على مضض" من أجل محاولة إنقاذ الأوضاع الاقتصاديّة والاجتماعيّة المتردّية جدّا، ومحاولة ارجاع صوت العقل.. "لكن يبدو أن هنالك من لا يريد حوارا اقتصاديا اجتماعيا ولا يعنيه غير التمكن والتمكين" وفق تصريحه وتابع قائلا "يبدو واضحا اليوم أنه هنالك أطراف لا يمكن الجلوس معها مثل ائتلاف الكرامة وأخرى مثل حركة النهضة التي تبحث عن حوار شبيه "بحوار قرطاج" والتركيز على نقطة وحيدة وهي عدد المناصب الوزارية وخطط المعتمدين والولاة التي سيتم منحها لها "، مشيرا إلى أن حركة النهضة ترى العنف ولا تندّد به خوفا على داعميها في البرلمان.يشار إلى أن الكتلة الديمقراطية (38 نائبا) تنفّذ منذ مساء يوم الاثنين اعتصاما مفتوحا بسبب تعرض عضو الكتلة انور بالشاهد الى الاعتداء بالعنف المادّي من قبل نواب من كتلة ائتلاف الكرامة، حسب قوله.وتطالب الكتلة الدّيمقراطية بإصدارالمجلس بيانا واضحا يدين العنف الذي مارسه ائتلاف الكرامة.