تواصل عملية تركيز رافعة جديدة بطاقة حمولة قدرها 250 طنا بميناء الصيد البحري بجرجيس

وات -

تتواصل بميناء الصيد البحري بجرجيس، عملية تركيز رافعة كبيرة الحجم هي الاولى من نوعها بهذا الميناء بطاقة حمولة قدرها 250 طنا، وينتظر ان تستغرق العملية اسبوعين، وفق ما افاد به رئيس دائرة انتاج الصيد البحري بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية علي شيخ سبوعي (وات).وسيعطي تركيز هذه الرافعة، وفق ذات المصدر، نقلة نوعية للخدمات بالميناء، وسيعزز عمل الرافعة القديمة به (التي لا تتجاوز حمولتها 150 طنا وكثيرة العطب"، وستمكن من التخفيف على البحارة عملية نقل مراكبهم الى موانئ اخرى، كما ستجلب البحارة من ليبيا، بعد ان كانوا يتجهون الى موانئ تونسية اخرى، بالاضافة الى ما ستخلقه من مواطن شغل اضافية وتنشيط للميناء يذكر انه قد وصلت بين ليلتي الاثنين والثلاثاء مكونات هذه الرافعة الى ميناء جرجيس عبر 9 شاحنات، وذلك في اطار احدى الصفقات مع الجانب الايطالي، شملت اقتناء 5 رافعات منها اثنين بحمولة 250 طنا واحدة منها بجرجيس والاخرى ببنزرت، و3 رافعات حمولتها 300 طنا بموانئ بصفاقس وقليبية وطبلبة، الى جانب صفقات اخرى لديوان الموانئ وتجهيزات الصيد البحري تشمل اقتناء الات جهر الموانئ ومعدات ثقيلة اخرى.