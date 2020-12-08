مسيرة لمئات الاطارات الطبية وشبه الطبية وتجمع بساحة الحكومة بالقصبة للمطالبة باصلاح منظومة الصحة العمومية وتحسين ظروف العمل

وات -

تجمع المئات من الاطارات الطبية وشبه الطبية من القطاعين العام والخاص صباح اليوم الثلاثاء بساحة الحكومة بالقصبة، للمشاركة في "يوم الغضب والحداد الوطني" الذي دعت اليه مختلف الهياكل النقابية لمهنيي الصحة، احتجاجا على الوضعية المزرية للمؤسسات الاستشفائية العمومية التي كانت سببا في وفاة زميلهم بدر الدين العلوي الطبيب المقيم بالمستشفى الجهوي بجندوبة جراء سقوطه من مصعد معطب.وطالب مهنيو الصحة المحتجون الذين انطلقوا في مسيرة من كلية الطب بتونس، في اتجاه مقر وزارة الصحة قبل الوصول إلى رئاسة الحكومة، باصلاح المنظومة الصحية العمومية ووضع حد لما تشهده من تدهور، فضلا عن تحسين ظروف عملهم، مرددين عدة هتافات من بينها "انقاذ عاجل للمنظومة الصحية واجب وطني"، "الصحة العمومية ثورة وطنية" و"يا وزارة يا عظيمة الاهمال راهو جريمة"، و"شادين شادين في عقاب المجرمين" و"ووزير بلا قرار يمشي يشد الدار".وقال الكاتب العام للجامعة العامة للصحة بالاتحاد عام التونسي للشغل عثمان الجلولي في تصريح ل"وات" ان "يوم الغضب هو يوم استثنائي بكل المقاييس وهو يوم حداد على منظومة الصحة العمومية التي دمرتها لوبيات فساد وايضا عدد من السياسيين الذين يعقدون صفقات على حساب جملة من القطاعات ومن بينها قطاع الصحة".وأضاف ان مطالب مختلف المتدخلين في القطاع الصحي واضحة ومن أهمها الترفيع في ميزانية وزارة الصحة وبعث هيئة عليا لانقاذ المستشفى العمومي والصحة العمومية وجبر الضرر المادي والمعنوي لعائلة الفقيد بدر الدين العلوي والمحاسبة وتحميل المسؤوليات في هذه القضية بطريقة نزيهة وشفافة وتشاركية".وتتمثل بقية مطالب مهنيي الصحة في الشروع الفوري في اصلاح وصيانة المعدات والبنية التحتية بالمستشفيات العمومية بما يحفظ السلامة المهنية للعاملين في القطاع وسلامة مستعملي المرفق الصحي العمومي وخلاص ديون المستشفيات وكافة الهياكل والمؤسسات الصحية بصفة عاجلة، وفق ما صرح به الجلولي مؤكدا عزم أبناء القطاع الصحي على مواصلة نضالاتهم الى حين اصلاح الوضع المتردي الذي يمس جميع المؤسسات الاستشفائية.وقال الدكتور خالد الجلاصي طبيب عام في القطاع الخاص في تصريح اعلامي، ان كافة الاطباء بالقطاعيين العام والخاص بمختلف جهات الجمهورية انخرطوا اليوم في هذا التحرك الاحتجاجي للمطالبة بإنقاذ القطاع والمشاركة في يوم الحداد الوطني على روح زميلهم شهيد الواجب بدر الدين العلوي، معتبرا انه لم يعد اليوم بامكان الطبيب القيام بواجبه وممارسة مهنته في ظل تردي الاوضاع داخل المستشفيات العمومية.يشار إلى انه بمقتضى "يوم الغضب الوطني" الذي انتظم تحت شعار "منع سبيطارك - انقذ حياتك"، توقفت كافة الخدمات الصحية غير الاستعجالية والأكاديمية بجميع المؤسسات الاستشفائية العمومية طيلة يوم الثلاثاء.وكانت وزارة الصحة أعلنت إثر وفاة الطبيب المقيم بدر الدين العلوي يوم الخميس الفارط، جراء سقوطه في مصعد معطب بالمستشفى الجهوي بجندوبة، عن فتح تحقيق إداري فوري بالتوازي مع البحث الجنائي وذلك بهدف تحديد المسؤوليات وكشف الاخلالات وتفادي تكرارها.