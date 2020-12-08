نجم المتلوي يمر الى السرعة القصوى في الساعات الاخيرة من الميركاتو

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أبرمت هيئة نجم المتلوي في الساعات الاخيرة من الميركاتو عدة صفقات لتعزيز صفوف الفريق الذي استهل موسمه الجديد في بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم يوم الاحد الماضي بتعادل سلبي مع ضيفه اتحاد بنقردان.وشملت التعاقدات حسب ما جاء في الصفحة الرسمية للفريق على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك اللاعب الكاميروني السابق للنادي الافريقي ابراهيم موشيلي الذي وقع على عقد لمدة موسمين.كما ضمت قائمة المنتدبين الكاميروني فرانك سيدريك الذي امضى بدوره عقدا لمدة موسمين والايفواري ايمانويل زيزوكو بموجب عقد لمدة ثلاثة مواسم والنيجيري صامويل اتفاتي لاعب الترجي الرياضي في نطاق الاعارة لسنة واحدة.ومن جهة اخرى امضى حارسا المرمى علي يحياوي وعلي الفورجي على عقدين لفائدة نجم المتلوي لمدة 5 سنوات.وسيواجه نجم المتلوي في الجولة الثانية لبطولة الرابطة المحترفة الاولى النجم الساحلي يوم السبت المقبل على ملعب بوعلي الحوار في حمام سوسة.