كتلة حركة النهضة بالبرلمان تتهم الدستوري الحر ورئيسته بتعطيل أعمال البرلمان

نص البيان



"كفى تعطيلا للبرلمان وتضييعا لمصالح الشعب"

عمدت كتلة الحزب الدستوري الحر برئاسة عبير موسي مساء اليوم الاثنين 07 ديسمبر 2020 إلى تجديد محاولاتها في تعطيل أعمال مجلس نواب الشعب والاصرار على ترذيله وتشويه أعماله والنيل من رئيسه وضرب أسس الشرعية الدستورية بهدف ضرب المسار الديمقراطي للجمهورية الثانية وإسقاط الدولة التونسية وخيانة تضحيات الشعب التونسي الأبي من أجل الاستقلال والحرية والكرامة الوطنية.

وإزاء هذه الممارسات الخطيرة بمناسبة مناقشة ميزانية الدولة لسنة 2021، وبمناسبة تقدم المجلس على طريق تسوية بعض مشاكل شبابنا وشعبنا وتعمد عبير موسي الى تعطيل عمله،



فإنّ كتلة حركة النهضة بمجلس نواب الشعب تدين بأشدّ العبارات هذه الأعمال المنافية لأحكام الدستور

‎والقانون والنظام الداخلي وتدعو كافة النواب والأحزاب والقوى الحية لحماية الدستور ومؤسسات الجمهورية"

اتهمت كتلة حركة النهضة بالبرلمان، مساء يوم الإثنين، كتلة الحزب الدستوري الحر ورئيستها، عبير موسي، "بمحاولة تعطيل أعمال مجلس نواب الشعب، وبالإصرار على ترذيله وتشويه أعماله، والنيل من رئيسه، وضرب أسس الشرعيّة الدستوريّة، بهدف ضرب المسار الديمقراطي وإسقاط الدولة".