كاس الكاف - فادي العرفاوي يقود الاتحاد المنستيري الى الدور الثاني

وات - تاهل الاتحاد المنستيري الى الدور الثاني من كاس الكنفدرالية الافريقية لكرة القدم رغم هزيمته امام فاسيل كينيما الاثيوبي 1-2 اليوم الاحد باديس ابيبا في اياب الدور التمهيدي الاول.
واهدى فادي العرفاوي التاهل لنادي عاصمة الرباط لما ذلل الفارق (1-2) بتسديدة راسية في الدقيقة 90 ز8 بعد ان كان الفريق الاثيوبي تقدم بهدفين بواسطة كل من سورافيل داغناشو (28) ومجيب قاسيم (50).
وكانت مباراة الذهاب انتهت بفوز الاتحاد المنستيري (2-0).
وسيضرب ابناء المدرب لسعد الشابي موعدا في الدور الثاني مع فريق اهلي طرابلس الليبي الذي يشرف على تدريبه التونسي جلال القادري.
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واهدى فادي العرفاوي التاهل لنادي عاصمة الرباط لما ذلل الفارق (1-2) بتسديدة راسية في الدقيقة 90 ز8 بعد ان كان الفريق الاثيوبي تقدم بهدفين بواسطة كل من سورافيل داغناشو (28) ومجيب قاسيم (50).
وكانت مباراة الذهاب انتهت بفوز الاتحاد المنستيري (2-0).
وسيضرب ابناء المدرب لسعد الشابي موعدا في الدور الثاني مع فريق اهلي طرابلس الليبي الذي يشرف على تدريبه التونسي جلال القادري.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
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