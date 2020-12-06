كاس الكاف - فادي العرفاوي يقود الاتحاد المنستيري الى الدور الثاني

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تاهل الاتحاد المنستيري الى الدور الثاني من كاس الكنفدرالية الافريقية لكرة القدم رغم هزيمته امام فاسيل كينيما الاثيوبي 1-2 اليوم الاحد باديس ابيبا في اياب الدور التمهيدي الاول.واهدى فادي العرفاوي التاهل لنادي عاصمة الرباط لما ذلل الفارق (1-2) بتسديدة راسية في الدقيقة 90 ز8 بعد ان كان الفريق الاثيوبي تقدم بهدفين بواسطة كل من سورافيل داغناشو (28) ومجيب قاسيم (50).وكانت مباراة الذهاب انتهت بفوز الاتحاد المنستيري (2-0).وسيضرب ابناء المدرب لسعد الشابي موعدا في الدور الثاني مع فريق اهلي طرابلس الليبي الذي يشرف على تدريبه التونسي جلال القادري.