النادي البنزرتي يعزز صفوفه بالبرازيلي "دوس سانطوس ميا" والنيجري "امادو"

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اعلن النادي البنزرتي على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" انه انهى اجراءات انتقال اللاعبين البرازيلي "وينديل اليكس دوس سانطوس ميا" البالغ من العمر 29 عاما والنيجري "امادو سابو" )20 عاما).واوضح نادي عاصمة الجلاء ان امادو لاعب دولي ويشغل خطة متوسط ميدان هجومي اما اللاعب البرازيلي، الذي امضى معه عقدا بثلاثة مواسم، فهو يشغل ايضا خطة متوسط ميدان هجومي وكان اخرفريق لعب معه نادي سيرانينسي البرتغالي.