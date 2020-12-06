النادي البنزرتي يعزز صفوفه بالبرازيلي "دوس سانطوس ميا" والنيجري "امادو"

وات - اعلن النادي البنزرتي على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" انه انهى اجراءات انتقال اللاعبين البرازيلي "وينديل اليكس دوس سانطوس ميا" البالغ من العمر 29 عاما والنيجري "امادو سابو" )20 عاما).
واوضح نادي عاصمة الجلاء ان امادو لاعب دولي ويشغل خطة متوسط ميدان هجومي اما اللاعب البرازيلي، الذي امضى معه عقدا بثلاثة مواسم، فهو يشغل ايضا خطة متوسط ميدان هجومي وكان اخرفريق لعب معه نادي سيرانينسي البرتغالي.
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واوضح نادي عاصمة الجلاء ان امادو لاعب دولي ويشغل خطة متوسط ميدان هجومي اما اللاعب البرازيلي، الذي امضى معه عقدا بثلاثة مواسم، فهو يشغل ايضا خطة متوسط ميدان هجومي وكان اخرفريق لعب معه نادي سيرانينسي البرتغالي.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
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