سوسة: أعضاء لجنة التنمية المستدامة يستنكرون تصريحات النائب حياة العمري بخصوص المصادقة على تركيز مصب لدفن النفايات الإيطالية بسيدي الهاني

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استنكر أعضاء لجنة التنمية المستدامة بولاية سوسة، المجتمعون أمس الجمعة بمقر الولاية في إطار إعداد المرحلة الأولى من المخطط الجهوي للتنمية 2021-2025، التصريحات الصادرة عن النائب بمجلس نواب الشعب، حياة العمري، التي وجهت فيها اتهامات اعتبروها "جزافية" للجنة، وذلك بخصوص مصادقتها "على تخصيص عقار بالمنطقة الصناعية بسيدي الهاني لتركيز مصب للنفايات وتسخيره لقبول النفايات التي تم توريدها من إيطاليا".وأوضح أعضاء لجنة التنمية المستدامة بولاية سوسة في بيان توضيحي ان اللجان الجهوية لا تعنى بالمصادقة على أي مشروع بل تقدّم اقتراحات للمجلس الجهوي الذي يصادق على المشاريع.وذكر أعضاء اللجنة، في توضيحهم، أنه تمت برمجة إنجاز 3 مراكز جديدة لجمع ونقل النفايات المنزلية والمشابهة بكل من كندار، وبوفيشة، وسيدي الهاني على غرار المراكز المنجزة بالزهور، والنفيضة، والقلعة الصغرى، وذلك في إطار تركيز منظومة التصرف في النفايات المنزلية والمشابهة بولاية سوسة كما تمت برمجة مشروع إنجاز مركز جمع ونقل النفايات المنزلية والمشابهة بسيدي الهاني على مساحة لا تتجاوز 2000 م2 وذلك تبعا لطلبات المجالس البلدية المتداولة بسيدي الهان، وإثارتها للموضوع بكل المجالس الجهوية كمشروع مهم وضروري للمنطقة وذلك منذ سنة 2011 واكد أعضاء اللجنة أن المركز المذكور مخصص لجمع نفايات بلدية سيدي الهاني المنزلية والمشابهة قبل نقلها إلى المصب المراقب بوادي لاية وهو ليس بمصب للنفايات بأي شكل من الأشكال كما ورد في الإدعاء المغلوط وفق نص بيان التوضيح.وندّد أعضاء لجنة التنمية المستدامة بالمجلس الجهوي لولاية سوسة بهذه الادعاءات التي وصفوها بالباطلة، وطالبوا بالاعتذار الرسمي عن هاته الاتهامات " الواهية" من النائبة المعنية، وبالنأي باللجنة عن كل التجاذبات السياسية، داعين رئيسة المجلس الجهوي بولاية سوسة إلى القيام بالتتبعات الإدارية والقضائية اللازمة في ما يتعلق بكل هاته المغالطات الغير مسؤولة.وقد تناولت اللجنة ملف النفايات الموردة من إيطاليا ودعت إلى ضرورة إرجاعها من حيث أتت، وعدم الإبقاء عليها بميناء سوسة لما قد تشكله من خطر بيئي، كما أوصت بتتبع كل من ثبت تورطه بصفة مباشرة أو غير مباشرة في توريد النفايات المذكورة.وكانت العضو بلجنة الاصلاح الاداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد، حياة العمري، أكدت، في تصريحات إعلامية، أنها تحصلت على رسالة رسمية من قبل أحد موظفي ولاية سوسة تفيد بوجود عملية تمهيد مسبق في ملف النفايات الايطالية الموردة من طرف نائب بالبرلمان.وقالت، في هذا الإطار، إن "نائبا في البرلمان الحالي ووزيرا سابقا ومسؤولين جهويين بولاية سوسة مهّدوا لتوريد حاويات الفضلات من إيطاليا من خلال التمسّك بطرح نقطة وحيدة في اجتماع لجنة المالية والتخطيط بالمجلس الجهوي لولاية سوسة تتمثل في تخصيص قطعة أرض لردم النفايات المستوردة".