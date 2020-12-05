جندوبة : الاحتفاظ بعون كهرباء ووكيلي الشركة المتعاقدة مع المستشفى الجهوي لصيانة المصاعد وتكليف لجنة خبراء

وات - تمّ اليوم السبت الاحتفاظ بعون كهرباء ووكيلي الشركة المختصة في صيانة المصاعد الكهربائية المتعاقدة مع المستشفى الجهوي بجندوبة وإحالة ثلاثة أشخاص آخرين في حالة تقديم وتكليف لجنة خبراء مختصة في المصاعد الكهربائية وذلك لمعاينة الأسباب التي أدت الى توقف المصعد الذي ذهب ضحيته الطبيب الجراح بالمستشفى بدر الدين العلوي ليلة الخميس المنقضي وفق ما أكده الناطق الرسمي لمحاكم جندوبة إسكندر الزغلامي لوكالة تونس افريقيا للأنباء.
وكان وكيل الجمهورية قد أذن يوم امس الجمعية بفتح بحث في وفاة طبيب جراح اثر سقوطه بفجوة أحد المصاعد التابعة للمستشفى الجهوي بجندوبة أدت الى وفاته على الفور استوجبت في مرحلة أولى الاحتفاظ بالعون المكلّف بالصيانة بذات المستشفى قبل ان يتم الاحتفاظ بالثلاثة الاخرين.
وتفيد المعطيات الأولية ان العون المكلف بالصيانة استدعي لمعالجة عطب جد بالمصعد الوحيد الذي هو في حالة استعمال بالمستشفى من مجموع ستّة مصاعد معطّلة منذ أشهر غير ان الشروع في اصلاح العطب لم يواكبه أي اعلام بان المصعد معطّل وهو الامر الذي دفع بالطبيب إلى استعمال المصعد دون ان يكون له علم بانه معلقا ومفصولا عن الكهرباء وهو ما أدّى الى سقوطه من الطابق الثاني الى الطابق تحت أرضي في غياب تام لصندوق المصعد.
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وكان وكيل الجمهورية قد أذن يوم امس الجمعية بفتح بحث في وفاة طبيب جراح اثر سقوطه بفجوة أحد المصاعد التابعة للمستشفى الجهوي بجندوبة أدت الى وفاته على الفور استوجبت في مرحلة أولى الاحتفاظ بالعون المكلّف بالصيانة بذات المستشفى قبل ان يتم الاحتفاظ بالثلاثة الاخرين.
وتفيد المعطيات الأولية ان العون المكلف بالصيانة استدعي لمعالجة عطب جد بالمصعد الوحيد الذي هو في حالة استعمال بالمستشفى من مجموع ستّة مصاعد معطّلة منذ أشهر غير ان الشروع في اصلاح العطب لم يواكبه أي اعلام بان المصعد معطّل وهو الامر الذي دفع بالطبيب إلى استعمال المصعد دون ان يكون له علم بانه معلقا ومفصولا عن الكهرباء وهو ما أدّى الى سقوطه من الطابق الثاني الى الطابق تحت أرضي في غياب تام لصندوق المصعد.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
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