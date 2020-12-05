تونس: تراجع نسبة التضخم الى مستوى 9ر4 بالمائة في شهر نوفمبر 2020

وات -

تراجعت نسبة التضخم الى مستوى 9ر4 بالمائة، في شهر نوفمبر 2020، مقابل نسبة 4ر5 بالمائة خلال شهر أكتوبر 2020.وتعدّ هذه النسبة الأضعف التي تم تسجيلها منذ شهر جوان 2017، وفق بيانات نشرها المعهد الوطني للاحصاء، اليوم السبت.