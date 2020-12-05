تونس: تراجع نسبة التضخم الى مستوى 9ر4 بالمائة في شهر نوفمبر 2020

وات - تراجعت نسبة التضخم الى مستوى 9ر4 بالمائة، في شهر نوفمبر 2020، مقابل نسبة 4ر5 بالمائة خلال شهر أكتوبر 2020.
وتعدّ هذه النسبة الأضعف التي تم تسجيلها منذ شهر جوان 2017، وفق بيانات نشرها المعهد الوطني للاحصاء، اليوم السبت.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
وتعدّ هذه النسبة الأضعف التي تم تسجيلها منذ شهر جوان 2017، وفق بيانات نشرها المعهد الوطني للاحصاء، اليوم السبت.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
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