كاس الكنفدرالية: الاتحاد المنستيري من اجل حسم ورقة العبور

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يتطلع الاتحاد المنستيري غدا الاحد عندما يحل ضيفا على فريق كينيما الاثيوبي باديس ابيبا في اياب الدور التمهيدي لكاس الكنفديرالية الافريقية لكرة القدم الى التوقيع بصفة رسمية على ورقة العبور الى الدور الموالي وذلك بعد ان قطع نصف طريق التاهل في مباراة الذهاب التي انتهت بفوز نادي عاصمة الرباط بثنائية نظيفة بامضاء علي العمري وفهمي بن رمضان.وبدا المدرب لسعد الشابي جردة مرتاحا للاداء الذي قدمه فريقه في الجولة الاولى رغم اضاعة العديد من الفرص السهلة معربا عن ثقته في قدرة الفريق على تجديد الفوز على المنافس الاثيوبي في "اديس ابيبا" بالذات لمواصلة الرحلة بثبات في هذه المشاركة القارية الاولى معولا في ذلك على خبرة بعض اللاعبين باجواء المنافسات القارية على غرار ادريس المحيرصي والليبي معتصم صبو والياس الجلاصي والايفواري روجي اهولو.وعمل الشابي مباشرة بعد لقاء الذهاب على اعداد لاعبيه من جميع النواحي للقاء الاحد ولا سيما من الناحية التكتيكية وذلك بعد ان وقف عن قرب على خصائص لعب المنافس وكذلك ظروف مباراة الاياب التي سيكون خلالها كينيما مطالبا بتدارك تاخره بهدفين.وسيكون الاتحاد المنستيري مطالبا يوم الاحد بتوخي الحذر في الدفاع لا سيما في بداية المباراة التي ينتظر ان تشهد ضغطا كبيرا من قبل المنافس المدعو الى التسجيل مبكرا لتسهيل مهمته في تدارك خسارة الذهاب.كما يبقى ممثل كرة القدم التونسية في حاجة في الان نفسه الى استغلال المساحات الشاغرة التي سيتركها المنافس من اجل مباغتته مبكرا والقضاء على اماله في تدارك تاخره بهدفين .ولعل ما يبعث على الاطمئنان ان كافة اللاعبين على اتم الاستعداد لمباراة الغد وهم عاقدون العزم على تحقيق نتيجة ايجابية للعودة بورقة الترشح الى الدور القادم.ويذكر ان الاتحاد المنستيري سيضرب موعدا - في صورة تاهله الى الدور القادم - مع اهلي طرابلس الليبي الذي يشرف على تدريبه التونسي جلال القادري.