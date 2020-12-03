الزمالك المصري يعلن رسميا تعاقده مع المدافع التونسي حمزة المثلوثي

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تعاقد نادي الزمالك المصري مع المدافع الدولي التونسي ولاعب النادي الصفاقسي والنادي البنزرتي سابقا حمزة المثلوثي.واعلن الفريق القاهرة على موقعه الرسمي على شبكة الانترنت يوم الثلاثاء ان حمزة المثلوثي وقع على عقد لمدة 3 سنوات ليلتحق بذلك بمواطنه الفرجاني ساسي الذي تسعى ادارة الزمالك لتجديد عقده.وكان الزمالك خسر يوم الجمعة الماضي نهائي رابطة ابطال افريقيا لكرة القدم امام غريمه التقليدي الاهلي 1-2.كما خرج الفريق من الدور نصف النهائي لكاس مصر يوم الثلاثاء الماضي بخسارته امام طلائع الجيش 1-3.