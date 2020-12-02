الوضع الوبائي بمختلف الولايات: الأربعاء 2 ديسمبر 2020

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منوبة: تسجيل 43 اصابة جديدة و21 حالة شفاء وحالة وفاة بفيروس "كورونا"

توزر: حالة وفاة جديدة بفيروس "كورونا" و24 إصابة ترفع مجموع الإصابات الى 1466 إصابة

قابس: تسجيل 05 حالات وفاة و31 اصابة محلية جديدة بفيروس "كورونا"

مدنين: تسجيل 3 وفايات و41 اصابة محلية جديدة بفيروس "كورونا"

المنستير: حالة وفاة و58 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

سجلت ولاية منوبة اليوم الاربعاء، 43 حالة اصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، و21 حالة شفاء وحالة وفاة (امس الثلاثاء)، وفق ما افادت به المديرة الجهوية للصحة نبيلة قدور (وات) واضافت قدور أنّ عدد حالت الشفاء من الفيروس ارتفع الى 1201 حالة، وانه باحتساب حالات الاصابة الجديدة الموزعة بين منوبة وودوار هيشر والجديدة ووادي الليل والمرناقية والبطان وبرج العامري وطبربة، يرتفع عدد حاملي الفيروس بالجهة الى 768 حالة، منها 762 محل ايواء ذاتي و06 حالات ايواء بالمؤسسات الاستشفائية.وتتوزع الحالات الجملية الحاملة للفيروس حسب المعتمديات، على منوبة (263 حالة)، وطبربة (177 حالة)، والجديدة (84 حالة)، ووادي اللّيل (73حالة)، والمرناقية (58 حالة)، ودوار هيشر(57 حالة)، وبرج العامري (30 حالة)، والبطان (26 حالة).يذكر أنّ الجهة سجّلت منذ بداية الجائحة الى اليوم 2122 اصابة، و154 حالة وفاة و1201 حالة شفاء.سجّلت، ولاية توزر، مساء أمس الثلاثاء، حالة وفاة جديدة بفيروس "كورونا" لامرأة مقيمة منذ أيام في قسم الإنعاش الطبي بالمستشفى الجهوي، لترتفع حالات الوفاة جراء الفيروس الى 24 حالة، وفق ما ذكره رئيس مصلحة الاعلام والبرامج بالإدارة الجهوية للصحة، فؤاد براني.وبيّن ذات المصدر، لـ(وات)، أن المصالح الصحية بالجهة، تلقت مساء أمس كذلك، نتائج 52 تحليلا، بين تحاليل مخبرية وأخرى سريعة، كشفت عن تسجيل 24 إصابة جديدة، ما رفع اجمالي الإصابات منذ بداية الجائحة الى 1466 إصابة مؤكدة، من بينهم 1155 حالة تعافي.وبيّن، في سياق متابعة الوضع الوبائي، أنه تتم متابعة الوضع في معتمدية تمغزة بعد تسجيل إصابة 15 عاملة في وحدة لتكييف التمور، موضحا أن عمليات التقصي أكدت عدم وجود حالات عدوى كبيرة لدى محيط عائلاتهن، كما سيتم القيام بعملية تقصي داخل الوحدة بعد إعادة فتحها خلال الأيام المقبلة من قبل صاحبها، الذي قام بغلقها لمدة 3 أيام.وأوضح، فيما يتعلق بحالات الإصابة داخل المركب الجامعي، أنه تم مساء الثلاثاء، رفع 50 عينة في صفوف الطلبة، بعد اكتشاف حالتي إصابة مؤخرا.ص مأفاد منسق خلية اليقظة الصحية بالادارة الجهوية للصحة بقابس حسين جبران (وات) انه تم خلال ال24 ساعة الماضية تسجيل 05 حالات وفاة جديدة بفيروس "كورونا" بكل من الحامة وقابس الغربية ليرتفع بذلك العدد الجملي لحالات الوفاة بالفيروس في ولاية قابس الى 79 حالة.وبين جبران انه تم اجراء 113 تحليلا على عينات أخذت من أشخاص مشتبه في اصابتهم بفيروس "كورونا" وأن 31 عينة جاءت نتيجة تحليلها "ايجابية" وأثبتت اصابة أصحابها، واشار الى ان هذه الاصابات تتوزع الى 08 حالات بكل من قابس الجنوبية وقابس الغربية، و07 حالات بقابس المدينة و05 حالات بالحامة، وحالة واحدة (01) بكل من مارث ووذرف وغنوش.وأوضح ان العدد الجملي للاصابات بفيروس "كورونا" قد بلغ في ولاية قابس 3276 اصابة، مشيرا الى أن 2830 من بين المصابين قد تجاوزا مرحلة نقل العدوى وأصبحوا غير حاملين لأعراض سريرية.وأشار الى انه توجد في ولاية قابس 441 حالة نشطة لفيروس "كورونا" وناقلة للعدوى من بينها 127 حالة بقابس الجنوبية و88 حالة بقابس المدينة و67 حالة بالحامة .سجلت ولاية مدنين خلال ال24 ساعة الماضية، 3 وفايات لمرضى بفيروس "كورونا" ليرتفع بذلك مجموع الوفايات الناجمة عن الفيروس الى 77 حالة وفاة، وفق مدير الصحة الوقائية بالادارة الجهوية للصحة بمدنين زيد العنز.كما سجلت الجهة من بين نتائج 304 عينات، وردت عن مختلف المخابر، 42 اصابة جديدة بفيروس "كورونا" (اصابة منها وافدة من ليبيا، و41 اصابة محلية)، منها 5 اصابات في صفوف اعوان الصحة، ليرتفع عدد المصابين في القطاع الصحي الى 85 اصابة، فيما ترتفع جملة الاصابات منذ ظهور الفيروس الى 1724 اصابة.وتتوزع الاصابات الجديدة بين 13 اصابة بمدنين الشمالية، و7 اصابات بجرجيس و6 اصابات في كل من مدنين الجنوبية وبن قردان وحومة السوق واصابة (01) في كل من سيدي مخلوف واجيم وميدون .وجاءت من بين نتائج التحاليل، 39 حالة شفاء جديدة توزعت بين 20 حالة شفاء بجربة حومة السوق، و7 حالة شفاء بمدنين الشمالية و4 حالات شفاء ببن قردان وحالتي (02) شفاء بميدون، وحالة (01) شفاء في كل من سيدي مخلوف وبني خداش وجرجيس واجيم.سجلت الإدارة الجهوية للصحة بالمنستير حالة وفاة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد ليتطور مجموع الوفيات الى 144 حالة وفاة، و58 إصابة جديدة لترتفع جملة الإصابات إلى 5613 إصابة، و70 حالة شفاء جديدة من جملة 4339 حالة تعافي، حسب آخر حصيلة محيّنة صدرت مساء امس الثلاثاء واوضح المدير الجهوي للصحة بالمنستير حمودة الببة ل(وات) ان الإصابات الجديدة توزعت حسب المعتمديات إلى 9 إصابات بالساحلين، و8 إصابات ببنبلة، و7 إصابات بالمكنين، و7 إصابات بقصر هلال، و6 إصابات بالمنستير، و5 إصابات بقصيبة المديوني، و5 إصابات بطبلبة، و4 إصابات بجمال، و3 إصابات بالبقالطة، و3 إصابات بصيادة لمطة بوحجر، وإصابة واحدة (01) بزرمدين، وتعدّ الجهة حاليا 1130 حالة مازالت حاملة للفيروس وتراجع عدد المتواجدين في الحجر الصحي الذاتي إلى 2451 شخصا مقابل 2575 شخصا يوم 30 نوفمبر في حين تطور عدد الأشخاص الّذين استكملوا مدّة الحجر الصحي الذاتي وفترة الحجر الصحي الاجباري منذ 15 مارس 2020 وإلى غاية غرة ديسمبر الجاري إلى 30 ألفا و423 شخصا، مقابل 30 ألفا و67 شخصا يوم 30 نوفمبر 2020.