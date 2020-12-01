القصرين: اقتحام عدد من أهالي منطقة أولاد مرزوق الحدودية مقر شركة " سارغاز "والاعتصام به للمطالبة بالتنمية

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أقدم اليوم الثلاثاء عدد من أهالي المناطق المحاذية لمحطة ضغط الغاز التابعة لشركة "خدمات أنبوب الغاز العابر للبلاد التونسية سارغاز " الواقعة بمنطقة أولاد مرزوق الحدودية التابعة لمعتمدية الماجل بلعباس من ولاية القصرين على إقتحام مقر الشركة و الاعتصام بداخلها للمطالبة بالتنمية والتشغيل وفق معتمد ماجل بلعباس توفيق الديباوي .وأوضح الديباوي في تصريح لــ(وات) أن المحتجين نفّذوا في البداية وقفة إحتجاجية أمام مقر شركة" سارغاز " للمطالبة بالتنمية والتشغيل تم إثرها اقتحام الشركة والاعتصام داخلها والمطالبة باعفاء مديرها .وأكد أنه تدخل رفقة الوحدات الأمنية والتفاوضل مع المحتجين واخراجهم من مقر الشركة ، مبرزا أن المحتجين لا يزالون إلى حد الان مرابطين أمام الشركة وعملية التفاوض معهم متواصلة لفك إعتصامهم.