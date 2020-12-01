القصرين: اقتحام عدد من أهالي منطقة أولاد مرزوق الحدودية مقر شركة " سارغاز "والاعتصام به للمطالبة بالتنمية

وات - أقدم اليوم الثلاثاء عدد من أهالي المناطق المحاذية لمحطة ضغط الغاز التابعة لشركة "خدمات أنبوب الغاز العابر للبلاد التونسية سارغاز " الواقعة بمنطقة أولاد مرزوق الحدودية التابعة لمعتمدية الماجل بلعباس من ولاية القصرين على إقتحام مقر الشركة و الاعتصام بداخلها للمطالبة بالتنمية والتشغيل وفق معتمد ماجل بلعباس توفيق الديباوي .
وأوضح الديباوي في تصريح لــ(وات) أن المحتجين نفّذوا في البداية وقفة إحتجاجية أمام مقر شركة" سارغاز " للمطالبة بالتنمية والتشغيل تم إثرها اقتحام الشركة والاعتصام داخلها والمطالبة باعفاء مديرها .
وأكد أنه تدخل رفقة الوحدات الأمنية والتفاوضل مع المحتجين واخراجهم من مقر الشركة ، مبرزا أن المحتجين لا يزالون إلى حد الان مرابطين أمام الشركة وعملية التفاوض معهم متواصلة لفك إعتصامهم.
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وأوضح الديباوي في تصريح لــ(وات) أن المحتجين نفّذوا في البداية وقفة إحتجاجية أمام مقر شركة" سارغاز " للمطالبة بالتنمية والتشغيل تم إثرها اقتحام الشركة والاعتصام داخلها والمطالبة باعفاء مديرها .
وأكد أنه تدخل رفقة الوحدات الأمنية والتفاوضل مع المحتجين واخراجهم من مقر الشركة ، مبرزا أن المحتجين لا يزالون إلى حد الان مرابطين أمام الشركة وعملية التفاوض معهم متواصلة لفك إعتصامهم.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
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