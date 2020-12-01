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مدنين: انقلاب سيارة إسعاف كانت تُقل 5 أشخاص مصابين بالكورونا

صورة توضيحية
Publié le Mardi 01 Decembre 2020 - 17:59 قراءة: 0 د, 28 ث
انقلبت سيارة إسعاف تابعة للمستشفى المحلي بسيدي مخلوف بولاية مدنين، عشية اليوم الثلاثاء 01 ديمسبر 2020، على مستوى منطقة الغرابات بالطريق الجهوية رقم 108، وهي بصدد نقل خمسة مصابين بفايروس كورونا المستجد إلى مركز الإيواء الوجوبي بجزيرة جربة.

و سيارة الإسعاف انقلبت نتيجة انفجار إحدى اطاراتها المطاطية، إلى أن الحادث لم يسفر عن تسجيل اصابات خطيرة في صفوف حاملي الفيروس الذين كانوا على متنها والسائق الذي كان يقودها.


وتم تسخير سيارة إسعاف من جرجيس قامت بنقل المصابين إلى المستسفى الجهوي بجرجيس لتلقي الإسعافات اللازمة على أن يتم نقلهم لاحقا إلى مركز الإيواء الوجوبي بجزيرة جربة.

Commentaires


2 de 2 commentaires pour l'article 216108

Observateur  (Canada)  |Mardi 01 Decembre 2020 à 20h 08m |           
سيارة إسعاف نقل جماعي تهز خمسة ههههه

MedTunisie  (South Africa)  |Mardi 01 Decembre 2020 à 20h 07m |           
الحمد لله على سلامتهم ، و يجب ازالة التابعة من سيارات الاسعاف بمستشفى سيدي مخلوف ليس هذه اول مرة



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