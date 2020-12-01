مدنين: انقلاب سيارة إسعاف كانت تُقل 5 أشخاص مصابين بالكورونا

انقلبت سيارة إسعاف تابعة للمستشفى المحلي بسيدي مخلوف بولاية مدنين، عشية اليوم الثلاثاء 01 ديمسبر 2020، على مستوى منطقة الغرابات بالطريق الجهوية رقم 108، وهي بصدد نقل خمسة مصابين بفايروس كورونا المستجد إلى مركز الإيواء الوجوبي بجزيرة جربة.و سيارة الإسعاف انقلبت نتيجة انفجار إحدى اطاراتها المطاطية، إلى أن الحادث لم يسفر عن تسجيل اصابات خطيرة في صفوف حاملي الفيروس الذين كانوا على متنها والسائق الذي كان يقودها.وتم تسخير سيارة إسعاف من جرجيس قامت بنقل المصابين إلى المستسفى الجهوي بجرجيس لتلقي الإسعافات اللازمة على أن يتم نقلهم لاحقا إلى مركز الإيواء الوجوبي بجزيرة جربة.