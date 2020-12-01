صندوق الأمم المتحدة للسكان يدعم عشر مراكز ونقاط ، جديدة، لإسداء خدمات الصحة الجنسية والإنجابية لفائدة المهاجرين في تونس

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يدعم صندوق الأمم المتحدة للسكان عشر مراكز ونقاط،، جديدة، لخدمات الصحة الجنسية والإنجابية لفائدة المهاجرين في تونس، على مدى الثلاثية الأخيرة من السنة الجارية وذلك في اطار برنامجه الرامي إلى تحسين الوصول إلى خدمات الصحة الجنسية والإنجابية وتعزيز التكفل بضحايا العنف القائم على النوع الاجتماعي.وتولى صندوق الأمم المتحدة للسكان، في هذا السياق دعم أربعة نقاط جديدة لخدمات الصحة الجنسية والانجابية بجمعيتين فضلا عن تفعيل الشراكة مع 6 مراكز للصحة الإنجابية التابعة للصندوق الوطني للأسرة والعمران البشري، تتم إعادة تأهيلها من أجل تحسين خدماتها الموجهة للمهاجرات في تونس.وفي اطار هذا البرنامج، يواصل الصندوق حاليا، دعم عشر نقاط إسداء خدمات الصحة تابعة لسبع جمعيات منتشرة بمختلف جهات البلاد ، موزعة بين خمس نقاط مختصة بالصحة الجنسية والانجابية وخمسة مراكز مختصة في التكفل بالنساء ضحايا العنف، حسب ما ورد في النشرية الإخبارية لصندوق الأمم المتحدة للسكان الصادرة يوم أمس الاثنين.وأنجز مكتب صندوق الأمم المتحدة للسكان بتونس على امتداد الثلاثي الثالث من السنة الحالية عبر شركائه المحليين 2371 استشارة وعيادة موزعة بين 1042 استشارة اجتماعية و101 عيادة نفسية و37 فحصا طبيا و1191 استشارة مخصصة لللمتابعة وإعادة التأهيل.وقد تمتع بهذه الاستشارات والفحوصات 1159 امرأة مهاجرة و 304 رجلا بكل من ولايات تونس وصفاقس ومدنين ،حيث تمتعت منهم 219 امرأة مهاجرة ضحية عنف، بالتكفل داخل مراكز المخصصة للنساء ضحايا العنف بتونس.ومن جهة أخرى قام صندوق الأمم المتحدة للسكان بتوعية 625 مهاجرة حول مواضيع تتعلق بالأساس بالصحة الجنسية والإنجابية وبحقوقهن وبالخدمات الموجودة في تونس.ويذكر أنه تم توزيع بجميع نقاط الخدمات الصحية 1836 واقي ذكري و1570 مطهر ووحدة مجموعة مستلزمات النظافة على الأشخاص المهاجرين .