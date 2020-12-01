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في قلب العاصمة الإطاحة ب9 عناصر اجرامية خطيرة ...

Publié le Mardi 01 Decembre 2020 - 09:58 قراءة: 0 د, 18 ث
باب نات - تمكن اعوان إدارة الشرطة العدلية يوم أمس 30 نوفمبر 2020 من القبض على 9 عناصر اجرامية خطيرة محل عدة مناشير تفتيش لفائدة وحدات أمنية وهياكل قضائية مختلفة من أجل تورطهم في قضايا "تهريب المخدرات وبيع الخمر خلسة والسرقة وإفتكاك حوز بالقوة والعنف الشديد والسرقة بالنشل وتكوين عصابة ومسك بضاعة مجهولة المصدر".

بمراجعة النيابة العموميّة، أذنت بالإحتفاظ بهم وإتخاذ الإجراءات القانونيّة في شأنهم.

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