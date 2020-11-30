الاتحاد الافريقي لكرة القدم يدعو 3 حكام من تونس للمشاركة في بطولة إفريقيا للاعبين المحليين 2021

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قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم دعوة كل من الصادق السالمي كحكم ساحة و هيثم قيراط كحكم فيديو (فار) و خليل الحساني كحكم مساعد للمشاركة في بطولة إفريقيا للاعبين المحليين التي ستقام بالكاميرون من 16 جانفي إلى 7 فيفري 2021 .وسيشارك الحكام الثلاثة في الكــامرون في التربص الذي ينطلق يوم 11 جانفي 2021 قبل الخضوع إلى الاختبارات البدنية و الفنية و النظرية .