الاتحاد الافريقي لكرة القدم يدعو 3 حكام من تونس للمشاركة في بطولة إفريقيا للاعبين المحليين 2021

وات - قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم دعوة كل من الصادق السالمي كحكم ساحة و هيثم قيراط كحكم فيديو (فار) و خليل الحساني كحكم مساعد للمشاركة في بطولة إفريقيا للاعبين المحليين التي ستقام بالكاميرون من 16 جانفي إلى 7 فيفري 2021 .
وسيشارك الحكام الثلاثة في الكــامرون في التربص الذي ينطلق يوم 11 جانفي 2021 قبل الخضوع إلى الاختبارات البدنية و الفنية و النظرية .
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وسيشارك الحكام الثلاثة في الكــامرون في التربص الذي ينطلق يوم 11 جانفي 2021 قبل الخضوع إلى الاختبارات البدنية و الفنية و النظرية .
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
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