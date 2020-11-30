   Latifa Arfaoui - علاش يا قلبي  

الاتحاد الافريقي لكرة القدم يدعو 3 حكام من تونس للمشاركة في بطولة إفريقيا للاعبين المحليين 2021

Publié le Lundi 30 Novembre 2020 - 20:40 قراءة: 0 د, 19 ث
وات - قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم دعوة كل من الصادق السالمي كحكم ساحة و هيثم قيراط كحكم فيديو (فار) و خليل الحساني كحكم مساعد للمشاركة في بطولة إفريقيا للاعبين المحليين التي ستقام بالكاميرون من 16 جانفي إلى 7 فيفري 2021 .

وسيشارك الحكام الثلاثة في الكــامرون في التربص الذي ينطلق يوم 11 جانفي 2021 قبل الخضوع إلى الاختبارات البدنية و الفنية و النظرية .

أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 216044



مشروع قانون المالية لسنة 2021

En continu

Toutes les news
.

الاثنين 30 نوفمبر 2020 | 15 ربيع الثاني 1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:37 17:05 14:45 12:15 07:13 05:41
15°
 20° % 82 :الرطــوبة
تونــس 14°
1 كم/س
 :الــرياح
الاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
20°-1420°-1321°-1316°-1218°-10
  • Avoirs en devises
    22144,0

  • (30 nov)
  • Jours d'importation
    153
  •              1 € = 3,25920 DT        1$ =2,73490 DT
  • Solde Compte du Trésor   (30 nov)   216,0 MDT

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة