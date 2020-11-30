قابس: العشرات من شاحنات نقل قوارير الغاز المنزلي تدخل إلى المنطقة الصناعية بقابس للتزوّد بالغاز

وات - عاين مراسل "وات" بقابس، بعد ظهر اليوم الاثنين، دخول العشرات من شاحنات نقل قوارير الغاز المنزلي الى وحدات تعبئة الغاز بالمنطقة الصناعية بقابس قادمة من عديد الولايات المجاورة ومن مختلف مناطق ولاية قابس للتزود بشحنة من هذه القوارير.
وكانت تنسيقية " اعتصام الصمود 2 " قد قرّرت يوم أمس "السماح بفتح ابواب معامل الغاز" لمدة محددة يقع الاتفاق عليها للتزود المؤقت بالغاز المنزلي على ان يتواصل الاعتصام الى حين تحقيق استحقاقات الجهة في التشغيل والتنمية.
وبيّن اعضاء التنسيقية في تصريحاتهم اليوم لوسائل الاعلام انه قد تم الاتفاق على توزيع قوارير الغاز المخزنة بداخل هذه المعامل فقط والمقدرة بحوالي 34 الف قارورة، حيث لن تستأنف هذه المعامل النشاط، مؤكدين أن هذه القوارير ستتوزع على مختلف ولايات الجنوب ومن بينها ولاية قابس.
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وكانت تنسيقية " اعتصام الصمود 2 " قد قرّرت يوم أمس "السماح بفتح ابواب معامل الغاز" لمدة محددة يقع الاتفاق عليها للتزود المؤقت بالغاز المنزلي على ان يتواصل الاعتصام الى حين تحقيق استحقاقات الجهة في التشغيل والتنمية.
وبيّن اعضاء التنسيقية في تصريحاتهم اليوم لوسائل الاعلام انه قد تم الاتفاق على توزيع قوارير الغاز المخزنة بداخل هذه المعامل فقط والمقدرة بحوالي 34 الف قارورة، حيث لن تستأنف هذه المعامل النشاط، مؤكدين أن هذه القوارير ستتوزع على مختلف ولايات الجنوب ومن بينها ولاية قابس.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
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