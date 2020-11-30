قابس: العشرات من شاحنات نقل قوارير الغاز المنزلي تدخل إلى المنطقة الصناعية بقابس للتزوّد بالغاز

وات -

عاين مراسل "وات" بقابس، بعد ظهر اليوم الاثنين، دخول العشرات من شاحنات نقل قوارير الغاز المنزلي الى وحدات تعبئة الغاز بالمنطقة الصناعية بقابس قادمة من عديد الولايات المجاورة ومن مختلف مناطق ولاية قابس للتزود بشحنة من هذه القوارير.وكانت تنسيقية " اعتصام الصمود 2 " قد قرّرت يوم أمس "السماح بفتح ابواب معامل الغاز" لمدة محددة يقع الاتفاق عليها للتزود المؤقت بالغاز المنزلي على ان يتواصل الاعتصام الى حين تحقيق استحقاقات الجهة في التشغيل والتنمية.وبيّن اعضاء التنسيقية في تصريحاتهم اليوم لوسائل الاعلام انه قد تم الاتفاق على توزيع قوارير الغاز المخزنة بداخل هذه المعامل فقط والمقدرة بحوالي 34 الف قارورة، حيث لن تستأنف هذه المعامل النشاط، مؤكدين أن هذه القوارير ستتوزع على مختلف ولايات الجنوب ومن بينها ولاية قابس.