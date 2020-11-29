نتائج المقابلات الودية ليوم الاحد

وات - انهزم الملعب التونسي امام ضيفه مستقبل الرجيش 0-2 في اللقاء الودي الذي اقيم بينهما اليوم الاحد بباردو في اطار الاعداد لانطلاق الموسم الكروي الجديد.
كما فاز مستقبل سليمان على مضيفه النادي البنزرتي 1-0 في اللقاء الودي الذي اقيم بينهما اليوم الاحد بملعب احمد البصيري ببنزرت.
وفي نفس الاطار فاز النادي الافريقي على الاولمبي الباجي 2-0 بملعب المنزه في مباراة شهدت احتجاجات من قبل عدد من الجماهير على رئيس النادي عبد السلام اليونسي بسبب الاوضاع الصعبة التي يعيشها الفريق.
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كما فاز مستقبل سليمان على مضيفه النادي البنزرتي 1-0 في اللقاء الودي الذي اقيم بينهما اليوم الاحد بملعب احمد البصيري ببنزرت.
وفي نفس الاطار فاز النادي الافريقي على الاولمبي الباجي 2-0 بملعب المنزه في مباراة شهدت احتجاجات من قبل عدد من الجماهير على رئيس النادي عبد السلام اليونسي بسبب الاوضاع الصعبة التي يعيشها الفريق.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
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