نتائج المقابلات الودية ليوم الاحد

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انهزم الملعب التونسي امام ضيفه مستقبل الرجيش 0-2 في اللقاء الودي الذي اقيم بينهما اليوم الاحد بباردو في اطار الاعداد لانطلاق الموسم الكروي الجديد.كما فاز مستقبل سليمان على مضيفه النادي البنزرتي 1-0 في اللقاء الودي الذي اقيم بينهما اليوم الاحد بملعب احمد البصيري ببنزرت.وفي نفس الاطار فاز النادي الافريقي على الاولمبي الباجي 2-0 بملعب المنزه في مباراة شهدت احتجاجات من قبل عدد من الجماهير على رئيس النادي عبد السلام اليونسي بسبب الاوضاع الصعبة التي يعيشها الفريق.