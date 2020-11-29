تونس تفوز باول بطولة افريقية للتجديف داخل القاعات عن بعد

وات - فازت تونس بأول بطولة إفريقية للتجديف داخل القاعات التي اقيمت امس السبت عن بعد بالإنترنات بحصول جدافيها على 11 ميدالية ذهبية متقدمة على مصر (5 ذ) وجنوب إفريقيا (4 ذ) والجزائر والمغرب وناميبيا والراس الأخضر (1 ذ).
وتحصلت تونس خلال هذه التظاهرة على 23 ميدالية في المجموع (11 ميدالية ذهبية و6 ميداليات فضية و6 ميداليات برونزية).
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وتحصلت تونس خلال هذه التظاهرة على 23 ميدالية في المجموع (11 ميدالية ذهبية و6 ميداليات فضية و6 ميداليات برونزية).
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
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