تونس تفوز باول بطولة افريقية للتجديف داخل القاعات عن بعد

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فازت تونس بأول بطولة إفريقية للتجديف داخل القاعات التي اقيمت امس السبت عن بعد بالإنترنات بحصول جدافيها على 11 ميدالية ذهبية متقدمة على مصر (5 ذ) وجنوب إفريقيا (4 ذ) والجزائر والمغرب وناميبيا والراس الأخضر (1 ذ).وتحصلت تونس خلال هذه التظاهرة على 23 ميدالية في المجموع (11 ميدالية ذهبية و6 ميداليات فضية و6 ميداليات برونزية).