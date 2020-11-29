كمال بن خليل يعلن استقالته من خطة الناطق الرسمي باسم النادي الافريقي

وات - اعلن كمال بن خليل، اليوم الاحد، في تدوينة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" عن استقالته من خطة الناطق الرسمي باسم النادي الافريقي وذلك على خلفية عدم احترام الاتفاق المبرم بين رئيس النادي ومحامي اللاعبين الكامرونيين (نيكولاس سونغ وروستاند ييمغا) لايجاد حل ودي لهذه القضية وما لحقه من ورائها من ثلب وشتم.
وكان النادي الافريقي اتفق مع محامي اللاعبين على صرف القسط الاول من مستحقات اللاعبين في اجل اقصاه يوم 26 نوفمبر الجاري على ان يتم صرف القسط الثاني في بداية شهر القادم لكن هيئة النادي الافريقي لم تف بالتزامها بما دفع المحامي الى الغاء العمل بالاتفاق لعدم خلاص القسط الاول في الاجل المحدد.
وكتب بن خليل "عندما رجعت للعمل في خطة الناطق الرسمي كان ذلك فقط بغاية تقديم ما آستطعت من عون للجمعية (أقول للجمعية ولا للأشخاص) لكن اليوم لست مستعدا لقبول أو تحمل أي شتيمة أو ثلب أو مس في صدقي أو عرضي فما قلته هو ما أعلمه ولم أكذب" مضيفا "لا أحد بإمكانه المزايدة علي في حب الجمعية ولكن أي منصب مهما كان لا يمكنه أن يجعلني أقبل السب والشتم لي ولعائلتي".
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وكان النادي الافريقي اتفق مع محامي اللاعبين على صرف القسط الاول من مستحقات اللاعبين في اجل اقصاه يوم 26 نوفمبر الجاري على ان يتم صرف القسط الثاني في بداية شهر القادم لكن هيئة النادي الافريقي لم تف بالتزامها بما دفع المحامي الى الغاء العمل بالاتفاق لعدم خلاص القسط الاول في الاجل المحدد.
وكتب بن خليل "عندما رجعت للعمل في خطة الناطق الرسمي كان ذلك فقط بغاية تقديم ما آستطعت من عون للجمعية (أقول للجمعية ولا للأشخاص) لكن اليوم لست مستعدا لقبول أو تحمل أي شتيمة أو ثلب أو مس في صدقي أو عرضي فما قلته هو ما أعلمه ولم أكذب" مضيفا "لا أحد بإمكانه المزايدة علي في حب الجمعية ولكن أي منصب مهما كان لا يمكنه أن يجعلني أقبل السب والشتم لي ولعائلتي".
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
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