تصفيات افروباسكيت 2021- الفوز الثالث على التوالي للمنتخب التونسي

وات - حقق المنتخب التونسي لكرة السلة فوزه الثالث على التوالي في تصفيات افروباسكيت 2021 بتغلبه على منتخب افريقيا الوسطى 80-63 اليوم الاحد بالعاصمة الرواندية كيغالي في ختام المرحلة الاولى للمجموعة الاولى.
وكان المنتخب التونسي فاز في المباراة الاولى على منتخب مدغشقر 98-52 وفي الثانية على منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية 61-50.
ولحساب نفس الجولة للمجموعة ذاتها فازت جمهورية الكونغو الديمقراطية على مدغشقر 82-64.
ورفع المنتخب التونسي في ختام المرحلة الاولى رصيده الى 6 نقاط متقدما على جمهورية الكونغو الديمقراطية (5) وافريقيا الوسطى (4) ومدغشقر (3).
وتقام المرحلة الثانية من التصفيات ايام 19 و20 و21 فيفري القادم.
ويترشح في اعقاب المرحلة الثانية اصحاب المراكز الثلاثة الاولى من كل مجموعة الى الدورة النهائية (رواندا 2021).
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وكان المنتخب التونسي فاز في المباراة الاولى على منتخب مدغشقر 98-52 وفي الثانية على منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية 61-50.
ولحساب نفس الجولة للمجموعة ذاتها فازت جمهورية الكونغو الديمقراطية على مدغشقر 82-64.
ورفع المنتخب التونسي في ختام المرحلة الاولى رصيده الى 6 نقاط متقدما على جمهورية الكونغو الديمقراطية (5) وافريقيا الوسطى (4) ومدغشقر (3).
وتقام المرحلة الثانية من التصفيات ايام 19 و20 و21 فيفري القادم.
ويترشح في اعقاب المرحلة الثانية اصحاب المراكز الثلاثة الاولى من كل مجموعة الى الدورة النهائية (رواندا 2021).
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
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