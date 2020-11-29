تصفيات افروباسكيت 2021- الفوز الثالث على التوالي للمنتخب التونسي

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حقق المنتخب التونسي لكرة السلة فوزه الثالث على التوالي في تصفيات افروباسكيت 2021 بتغلبه على منتخب افريقيا الوسطى 80-63 اليوم الاحد بالعاصمة الرواندية كيغالي في ختام المرحلة الاولى للمجموعة الاولى.وكان المنتخب التونسي فاز في المباراة الاولى على منتخب مدغشقر 98-52 وفي الثانية على منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية 61-50.ولحساب نفس الجولة للمجموعة ذاتها فازت جمهورية الكونغو الديمقراطية على مدغشقر 82-64.ورفع المنتخب التونسي في ختام المرحلة الاولى رصيده الى 6 نقاط متقدما على جمهورية الكونغو الديمقراطية (5) وافريقيا الوسطى (4) ومدغشقر (3).وتقام المرحلة الثانية من التصفيات ايام 19 و20 و21 فيفري القادم.ويترشح في اعقاب المرحلة الثانية اصحاب المراكز الثلاثة الاولى من كل مجموعة الى الدورة النهائية (رواندا 2021).