قابس: تنسيقية اعتصام "الصمود 2 " تسمح بالتزود المؤقت بالغاز المنزلي

وات - أعلنت تنسيقية اعتصام " الصمود 2 " في بيان نشرته، اليوم الاحد، على صفحتها الرسمية واطلع عليه مراسل " وات " أنها قد قررت السماح بفتح أبواب معامل الغاز لمدة محددة يقع الاتفاق عليها مع الأطراف المعنية للتزود المؤقت بالغاز المنزلي على أن يتواصل الاعتصام والصمود الى حين نيل كل المطالب المرفوعة في هذا الاعتصام.
ودعت تنسيقية اعتصام "الصمود 2"، الى الانطلاق الفوري في المفاوضات من أجل حل كل الملفات وتوفير الشغل، مشيرة الى أن الغاية من هذا الاعتصام، الذي ينفذه الشباب العاطل عن العمل بمداخل المنطقة الصناعية بقابس، هو التنمية والتشغيل دون المساس بالأمن القومي للبلاد ودون المس بمعيشة المواطنين.
وبينت التنسيقية أنها قد اتخذت قرارها بفتح أبواب معامل الغاز لمدة محددة تعاطفا مع ضحايا الفقر والبطالة والتهميش وبالنظر لتردي وضعية التزود بمادة الغاز المنزلي في العديد من مناطق الجمهورية.
وطالب عدد من أعضاء هذه التنسيقية في خطاب مباشر توجهوا به عبر وسائل التواصل الاجتماعي الحكومة بايجاد حلول جذرية للملفات الكبرى لولاية قابس ليتمكن أهلها من العيش بكرامة مؤكدين انهم انهم ليسوا بدعاة للفوضى ولا للعنف.
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ودعت تنسيقية اعتصام "الصمود 2"، الى الانطلاق الفوري في المفاوضات من أجل حل كل الملفات وتوفير الشغل، مشيرة الى أن الغاية من هذا الاعتصام، الذي ينفذه الشباب العاطل عن العمل بمداخل المنطقة الصناعية بقابس، هو التنمية والتشغيل دون المساس بالأمن القومي للبلاد ودون المس بمعيشة المواطنين.
وبينت التنسيقية أنها قد اتخذت قرارها بفتح أبواب معامل الغاز لمدة محددة تعاطفا مع ضحايا الفقر والبطالة والتهميش وبالنظر لتردي وضعية التزود بمادة الغاز المنزلي في العديد من مناطق الجمهورية.
وطالب عدد من أعضاء هذه التنسيقية في خطاب مباشر توجهوا به عبر وسائل التواصل الاجتماعي الحكومة بايجاد حلول جذرية للملفات الكبرى لولاية قابس ليتمكن أهلها من العيش بكرامة مؤكدين انهم انهم ليسوا بدعاة للفوضى ولا للعنف.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
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