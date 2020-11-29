مجلس نواب الشعب يشرع في مناقشة مشروع ميزانية الدولة لسنة 2021

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شرع مجلس النواب الشعب، صباح الاحد، في مناقشة ميزانية الدولة لسنة 2021 بالنظر في مشروع الميزانية الخاصة به وضبطت نفقات مجلس نواب الشعب لسنة لسنة 2021، وفقا لتقرير لجنة المالية والتخطيط والتنمية، في حدود 42839 الف دينار مقابل 43903 الف دينار سنة 2020 اي بنقص قدره 1064 الف دينار وقد تم ضبط نفقات التاجير تعهدا ودفعا لسنة 2021، في حدود 33558 الف دينار مقابل 33334 الف دينار مرسمة بقانون المالية لسنة 2020، اي بزيادة قدرها 224 الف دينار وقدرت نفقات التسيير تعهدا ودفعا لسنة 2021، بقيمة 5320 الف دينار مقابل 4994 الف دينار مرسمة سنة 2020، اي بتطور قدره 326 الف دينار وضبط مشروع ميزانية مجلس نواب الشعب نفقات التدخلات تعهدا ودفعا لسنة 2021، بما يعادل 2031 الف دينار مقابل 1525 الف دينار سنة 2020، مسجلة تطورا بقيمة 506 الف دينار.وتهم هذه التدخلات الميدان الاجتماعي بـ995 الف دينار وميادين الثقافة والشباب والطفولة (22 الف دينار) والمساهمات في المنظمات الدولية (1014 الف دينار).وقدرت نفقات الاستثمار لمجلس نواب الشعب بعنوان سنة 2021، بزهاء 1930 الف دينار دفعا مقابل 4050 الف دينار سنة 2020، اي بنقص قدره 2120 الف دينار وستخصص هذه الاعتمادات لتحقيق جملة من الاهداف وانجاز عدد من الدراسات والمشاريع واكد مقرر لجنة المالية والتخطيط والتنمية، فيصل دربال، في افتتاح هذه الجلسة انه تم الحرص خلال اعداد ميزانية مجلس نواب الشعب لسنة 2021 على الاستقلالية الادارية والمالية وذلك بتمكينه من الموارد اللازمة في اطار ميزانية الدولة.