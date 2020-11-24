الوضع الوبائي بمختلف الولايات: الثلاثاء 24 نوفمبر 2020

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صفاقس: تسجيل 68 إصابة جديدة وحالة وفاة بفيروس "كورونا" مقابل 143 حالة شفاء

قابس : تسجيل حا لتي وفاة و28 اصابة جديدة بكورونا

جندوبة : تسجيل حالتي وفاة جديدتين بسبب فيروس "الكورونا"

سوسة : 3 وفيات و37 إصابة جديدة بكوفيد 19

القصرين : إرتفاع عدد المصابين بالكورونا إلى 2010 إصابة والوفيات إلى 97 وفاة

مدنين : 33 اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الاربع وعشرين ساعة الماضية

باجة : عدد ضحايا كورونا في الجهة يصل الى 57 شخصا بعد تسجيل خمس حالات وفاة جديدة

القصرين : رصد 5 حالات إصابة بالكورونا في صفوف إطارات تربوية

سجلت ولاية صفاقس في ال24 ساعة الماضية، 68 إصابة جديدة (على مجموع 337 تحليلا مخبريا) بفيروس "كورونا" وحالة وفاة وحيدة مقابل 143 حالة شفاء، وفق ما كشفت عنه الإدارة الجهوية للصحة اليوم الثلاثاء.وارتفعت الوفيات الناجمة عن الإصابة بالوباء بناء على هذه المعطيات الجديدة الخاصة بالحالة الوبائية بالجهة إلى 163 حالة وفاة، والحالات الإيجابية الحاملة للفيروس المسجلة إلى حد الآن 6022 حالة، وحالات الشفاء الى 5006 حالات، كما ارتفع عدد التحاليل المنجزة إلى 27 ألفا و211 تحليلا.وبالنسبة للمصابين بالفيروس المتكفل بهم في الوحدات الاستشفائية بالجهة، تشير الإحصائيات إلى أن عدد المقيمين بوحدة "كوفيد إنعاش" بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة ارتفع إلى 16 حالة وعدد المقيمين بوحدة "كوفيد أوكسجين" بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر بلغ 75 مريضا وعدد المقيمين بالمصحات الخاصة 34 مريضا.تم خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية تسجيل حالتي وفاة جديدتين بفيروس كورونا بكل من الحامة وقابس الغربية وفق ما ذكره اليوم لمراسل (وات) منسّق خلية اليقظة الصحية بالادارة الجهوية للصحة بقابس حسين جبران، مضيفا ان عدد حالات الوفاة قد ارتفع في ولاية قابس بحالتي الوفاة الجديدتين الى 66 حالة.واوضاف انه قم تم اجراء 97 تحليلا على عينات أخذت من أشخاص مشتبه في اصابتهم بفيروس كورونا وأن 28 عينة قد جاءت نتيجة تحليلها ايجابية وأثبتت اصابة أصحابها بهذا الفيروس، مشيرا الى ان هذه الاصابات تتوزع الى 08 حالات بالحامة و07 حالات بقابس الجنوبية و04 حالات بقابس المدينة و03 حالات بكل من مارث وقابس الغربية وحالتين (02 ) بغنوش وحالة واحدة (01 ) بمطماطة الجديدة.وأوضح جبران ان العدد الجملي للاصابات بفيروس كورونا قد بلغ في ولاية قابس 2991 اصابة مشيرا الى أن 2484 من بين المصابين بهذا الفيروس قد تجاوزا مرحلة نقل العدوى وأصبحوا غير حاملين لأعراض سريرية.ولا تزال حاليا في ولاية قابس 505 حالة نشطة لفيروس كورونا وناقلة للعدوى من بينها 130 حالة بقابس الجنوبية 121 حالة بقابس المدينة وهي منطقة حمراء و89 حالة بالحامة و55 حالة بغنوش، وفق نفس المصدر.توفّي يوم امس الاثنين بولاية جندوبة شخصان بسبب فيروس "الكورونا" احدهما بمعتمدية طبرقة والثاني بمعتمدية عين دراهم كما سجل أعوان الصحة إصابتين جديدتين واحدة بمدينة جندوبة والثانية بمعتمدية عين دراهم وذلك من مجموع 53 عينة خضعت للتحليل المخبري وفق ما جاء في التقرير اليومي المحيّن لخلية الازمة الصحية بولاية جندوبة.وأشار التقرير ان عدد الوفيات بسبب فيروس "الكورونا" بولاية جندوبة منذ بداية الجائحة والى حد يوم امس الاثنين بلغ 111 حالة فيما بلغ عدد الإصابات لذات الفترة 1586 موزعة بين 1566 محلية و20 إصابة مستوردة.وكانت المديرة الجهوية للصحة بالنيابة بجندوبة كوثر النهدي قد اشارت يوم امس الاثنين في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء بان نقص الاطار الطبي وشبه الطبي والمعدات المتعلقة بمكافحة فيروس الكورونا بولاية جندوبة تستوجب التدخل العاجل.أعلنت الادارة الجهوية للصحّة بسوسة عن تسجيل 3 وفيات جديدة امس الاثنين لمصابين بكوفيد 19 ليرتفع عدد الوفيات بسبب الإصابة الى 204 وفاة وذلك منذ تاريخ فتح الحدود يوم 27 جوان الماضي كما أعلنت الادارة الجهوية للصحّة بسوسة عن رصد 37 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ امس الاثنين وذلك من مجموع 102 عيّنة تمّ تحليلها يوم الاحد وارتفع بعد الإعلان هن هذه الحصيلة الجديدة من الإصابات مجموع المصابين الحاملين لفيروس كورونا بسوسة إلى حدود 7094 مصابا من بينهم 109 مصابين يقيمون بأقسام كوفيد 19 بمستشفيات ولاية سوسة العمومية والخاصة وبحسب آخر تحيين للوضع الوبائي بولاية سوسة فقد ارتفع مجموع المصابين منذ بدء إنتشار الفيروس الى 7183 مصاب، توفّي من بينهم 212 شخصا، وتعافى منهم 5380 مصاب .ارتفع عدد المصابين بفيروس " كورونا" المستجد بولاية القصرين منذ بدء الجائحة إلى 2010 إصابة بعد رصد 46 إصابة جديدة مساء أمس الإثنين عقب صدور نتائج تحاليل 98 عينة تم تحليلها في المخبر المرجعي بالمستشفى الجهوي بالقصرين والمخبر الخاص بمدينة القصرين الى جانب تحاليل سريعة .كما ارتفع بدوره إجمالي الوفيات جراء هذا الوباء إلى 97 حالة وفاة بعد رصد 5 حالات وفاة مساء أمس منذ بدء الموجة الثانية للفيروس الى حدود الأمس وفق المدير الجهوي للصحة عبد الغني الشعباني .ويخضع حاليا 6 مصابين لعملية التنفس الإصطناعي بقسم كوفيد19 بالمستشفى الجهوي بالقصرين فيما يخضع 40 مصابا للتنفس بالأكسجين بذات المستشفى .ويواصل 6 مصابين الإقامة بالمستشفى المحلي بسبيطلة و5 مصابين بالمستشفى المحلي بسبيبة ومصابين اثنين بالمستشفى المحلي بفريانة ومثلهما بالمستشفى المحلي بفوسانة ومصاب واحد بالمستشفى المحلي بماجل بلعباس حسب ذات المصدر .وكان الشعباني قد وصف في تصريح سابق لـ(وات) الوضع الصحي بولاية القصرين بالحرج في ظل تواصل ارتفاع وتيرة الإصابات والوفيات وشدد بالمناسبة على ضرورة إحترام كافة المواطنين لقواعد حفظ الصحة والإلتزام بحمل الكمامات وتكريس التباعد الجسدي مع ضرورة تقيد الحاملين للفيروس بتراتيب الحجر الصحي الإجباري الى حين مرور عشرة ايام من فترة الحجر الصحي في صورة لم تظهر عليهم أعراض المرض أو 14 يوما في صورة ظهرت عليهم الأعراض.سجلت ولاية مدنين خلال الاربع وعشرين ساعة الماضية 33 اصابة جديدة بفيروس كورونا من جملة 266 عينة صدرت نتائجها عن المخابر السبعة بالجهة ومنها اصابة عون صحة بها يرتفع اجمالي اصابات قطاع الصحة منذ ظهور الجائحة الى 69 اصابة فيما ترتفع جملة الاصابات الى 1412 اصابة وفق مدير الصحة الوقائية بالادارة الجهوية للصحة زيد العنز.وتتوزع هذه الاصابات الجديدة حسب المعتمديات بين 12 إصابة بمعتمدية مدنين الشمالية و9 اصابات ببن قردان و4 اصابات بمدنين الجنوبية و3 بجرجيس واصابتين في كل من حومة السوق وميدون واصابة باجيم.كما تم تسجيل 20 حالة شفاء جديدة منها 6 في بن قردان و3 حالات شفاء في كل من ميدون وحومة السوق وحالتي شفاء في كل من مدنين الشمالية والجنوبية وجرجيس وحالة شفاء واحدة في كل من اجيم وسيدي مخلوف.وصل عدد ضحايا فيروس كورونا المستجد بباجة الى 57 شخصا بعد تسجيل خمس حالات وفاة جديدة اخر الاسبوع ويوم امس الاثنين وقد توفي اثنان من هؤلاء الضحايا بالمستشفي الجهوى بباجة (رجل عمره 75 سنة وامراة عمرها 78 سنة) وتوفي رجلين يبلغان من العمر 75 سنة بالمستشفي المحلي بنفزة فى حين توفي رجل اخر بالمستشفي الجهوى بمجاز الباب .واظهرت التحاليل الفيروسية المجراة امس الاثنين وجود 15 اصابة جديدة بكورونا منها 7 حالات بباجة المدينة التى ما زالت تسجل اعلي عدد للاصابات منذ اسابيع وتتوزع بقية الحالات على معتمديات تبرسق (4 حالات) ونفزة 3 حالات ) ومجاز الباب(حالة واحدة ) ليرتفع العدد الجملي للاصابات منذ بداية الجائجة الى 2051 حالة .من جهة أخرى انخفضت نسبة الشفاء من الفيروس بالجهة الى اقل من 67 بالمائة(66 فاصل 79 بالمائة) و بلغ عدد المتعافين 1370 شخصا .أعلنت المندوبية الجهوية للتربية بالقصرين ، مساء أمس الإثنين عبر صفحتها الرسمية ، عن رصد 5 حالات إصابة بفيروس " كورونا " المستجد في صفوف إطارات تربوية وذلك بكل من المدارس الإبتدائية "الوساعية" في سبيطلة و"الفراتي " في سبيبة و"سيدي تليل "في فريانة و"عمر بن الخطاب" بالقصرين المدينة (إصابة قديمة لم تشفى الى الآن) و معهد سبيبة ، مما يرفع من عددالاصابات بالوسط المدرسي إلى 138 اصابة بالوباء في صفوف اطارات تربوي وتلاميذ واداريين وذلك منذ مطلع السنة الدراسية الى حدود مساء أمس علما بأنه تم الأحد المنقضي تسجيل أول حالة وفاة بفيروس " كورونا" في الوسط المدرسي بالجهة لمدير مدرسة تلابت في معتمدية فريانة.وقد أكد مندوب التربية منصف القاسمي في تصريح سابق لـــ(وات) أن المندوبية تتابع باستمرار حالات الإصابة وشبهات الإصابة داخل المؤسسات التربوية وتحاول أن تتدخل في الإبان لوضع كل الحالات المشتبه بها في الحجر الصحي الى حين صدور نتائج تحاليلهم وذلك عبر التنسيق اليومي مع المصالح الصحية .ودعا القاسمي بالمناسبة كافة الإطارات التربوية والتلاميذ والأولياء إلى مزيد الحرص على إحترام مقتضيات البرتوكول الصحي من إرتداء الكمامات وتكريس التباعد الجسدي للتوقي من مخاطر الفيروس التي أخذت في الإرتفاع تدريجيا بما يمكن أن يؤول في بعض الحالات إلى إغلاق مؤسسات تربوية في ظل السنة الدراسية الإستثنائية .