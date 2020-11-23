قابس: نواب الجهة وفروع المنظمات الوطنية يدعون الحكومة الى فتح حوار جدي حول استحقاقات

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عبّر نواب الشعب عن جهة قابس وفروع المنظمات الوطنية بالجهة، في بيان مشترك صدر اليوم الاثنين، عن استغرابهم من صمت الحكومة إزاء اعتصام "الصمود 2"، وطالبوها بفتح حوار جديّ حول استحقاقات الجهة تجنبا لمزيد الاحتقان.وحمّل النوّاب إلى جانب كل من الاتحاد الجهوي للشغل، والاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، والاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري، والفرع الجهوي للمحامين، والفرع الجهوي للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان، المسؤولية للحكومة في كل ما يمكن ان يحدث بسبب التأخير في الاعلان عن فتح هذا الحوار.وأكدوا على مساندتهم التامة للمطالب المرفوعة في اعتصام " الصمود 2 " ورفضهم للمعالجة الأمنية لهذا الاعتصام وما قد تؤدي اليه من تأجيج للاحتقان وزعزعة للاستقرار بالجهة، وفق ما جا ء في نصّ البيان.