قابس: نواب الجهة وفروع المنظمات الوطنية يدعون الحكومة الى فتح حوار جدي حول استحقاقات

وات - عبّر نواب الشعب عن جهة قابس وفروع المنظمات الوطنية بالجهة، في بيان مشترك صدر اليوم الاثنين، عن استغرابهم من صمت الحكومة إزاء اعتصام "الصمود 2"، وطالبوها بفتح حوار جديّ حول استحقاقات الجهة تجنبا لمزيد الاحتقان.
وحمّل النوّاب إلى جانب كل من الاتحاد الجهوي للشغل، والاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، والاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري، والفرع الجهوي للمحامين، والفرع الجهوي للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان، المسؤولية للحكومة في كل ما يمكن ان يحدث بسبب التأخير في الاعلان عن فتح هذا الحوار.
وأكدوا على مساندتهم التامة للمطالب المرفوعة في اعتصام " الصمود 2 " ورفضهم للمعالجة الأمنية لهذا الاعتصام وما قد تؤدي اليه من تأجيج للاحتقان وزعزعة للاستقرار بالجهة، وفق ما جا ء في نصّ البيان.
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وحمّل النوّاب إلى جانب كل من الاتحاد الجهوي للشغل، والاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، والاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري، والفرع الجهوي للمحامين، والفرع الجهوي للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان، المسؤولية للحكومة في كل ما يمكن ان يحدث بسبب التأخير في الاعلان عن فتح هذا الحوار.
وأكدوا على مساندتهم التامة للمطالب المرفوعة في اعتصام " الصمود 2 " ورفضهم للمعالجة الأمنية لهذا الاعتصام وما قد تؤدي اليه من تأجيج للاحتقان وزعزعة للاستقرار بالجهة، وفق ما جا ء في نصّ البيان.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
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