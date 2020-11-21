القيروان: إقرار إضراب عام بكامل الولاية يوم 3 ديسمبر المقبل

وات -

قرّر المكتب التنفيذي الموسع للاتحاد الجهوي للشغل خلال اجتماعه المنعقد اليوم السبت تنفيذ اضراب عام بكامل ولاية القيروان يوم الخميس 3 ديسمبر القادم.وأوضح الكاتب العام الجهوي للشغل، سيد السبوعي، في تصريح لـ(وات)، أن الإضراب العام سيشمل كافة القطاعات وسيكون بمعية الشركاء من المنظمات والجمعيات، داعيا "كافة ابناء الجهة وكل نشطاء المجتمع المدني الى الانضمام الى هذا التحرك والى توحيد الصفوف وخوض المعركة معا من اجل الدفاع عن احقية ولاية القيروان في التنمية".وقال إن "هذا التحرك سيكون رسالة صادرة الى الحكومة بان ولاية القيروان موحدة في الدفاع على حقها، وإجبارها على الايفاء بتعهداتها نحو الجهة"، محمّلا إياها ما سينجر عن هذه التحركات من توتر اجتماعي بسبب ماعانته الجهة من تهميش ومماطلة وتسويف"، على حد تعبيره وأضاف أن يوم الاضراب العام لن "يكون يوما يتيما بل ستليه استراتيجيات نضالية متواصلة لن يوقفها سوى الاستجابة لمطالب اهالي الجهة في التشغيل والتنمية، والماء الصالح للشراب، والصحة، وغيرها من المطالب الملحة والتي طال انتظارها، وفق تعبيره.يذكر ان فروع 11 منظمة وطنية وعدد من الجمعيات بولاية القيروان قد عقدت يوم الثلاثاء المنقضي ندوة صحفية طالبت خلالها الحكومة بالاستجابة الفورية لمطالب الجهة وبتفعيل القرارات الحكومية التي اقرها المجلسان الوزاريان الخاصان بالجهة خلال سنتي 2015 و2017 ، واعلنت اعتزامها تنظيم جملة من التحركات التصعيدية خلال الفترة القادمة.ويشار الى ان ولاية القيروان تعيش منذ 4 ايام على وقع جملة من التحركات الاحتجاجية اليومية التي ينظمها عدد من نشطاء المجتمع المدني امام مصنع التبغ بالجهة بسبب ما اعتبروه تجاهل الحكومة لحق الجهة وتواصل تهميشها رغم ماتعانيه من تردي وضعيتها التنموية وتفاقم بطالة شبابها.