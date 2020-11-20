اطلاق مجموعة جديدة لمؤسسات الصناعات الميكانيكية والكهربائية والالكترونية والكهربائية المنزلية

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قرر كل من مجلس الاعمال التونسي الافريقي والمركز الفني للصناعات الميكانيكية والكهربائية، اطلاق مجموعة من مؤسسات قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية والالكترونية والكهربائية المنزلية .واتفق كل من مجلس الاعمال التونسي الافريقي والمركز الفني للصناعات الميكانيكية والكهربائية، على اعداد مخطط اعمال لهذه المجموعة (كلاستر) من المؤسسات للفترة 2021 - 2022، وذلك قبل موفى سنة 2020، وذلك على اثر لقاء، انتظم، الخميس، حول موضوع "تصدير المنتوجات التونسية المتاتية من الصناعات الميكانيكية والكهربائية والالكترونية والكهربائية المنزلية الى افريقيا، العوائق والفرص"، وكانت هذه القرارات موضوع اتفاقية وقعها كل من رئيس مجلس الاعمال التونسي الافريقي، انيس الجزيري، والمديرة العامة للمركز الفني للصناعات الميكانيكية والكهربائية، آمال بن فرحات، لارساء هذه الشراكة العملية بين الطرفين وترنو هذه الاتفاقية الى ان يكون المركز مسدي خدمات لدى الحرفاء الافارقة الخواص والمؤسساتيين علاوة على مواكبة المؤسسات التونسية في قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية والالكترونية والكهربائية المنزلية في القارة الافريقية ويتطلع الجانبان الموقعان على الاتفاقية الى التموقع في القارة الافريقية كقوة فاعلة للتطوير وللاقتراح بما يتيح تجاوز الصعوبات الحالية، وفق ما نقله بلاغ لمجلس الاعمال التونسي الافريقي، الخميس وحضر هذا الاجتماع رؤساء الجامعات والغرف النقابية للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية لقطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية والالكترونية والكهربائية المنزلية.