المنظمة التونسية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تسلط الضوء على أبرز الاشكاليات التي يواجهها الطلبة من ذوي الاعاقة بالمؤسسات الجامعية

وات -

أفاد رئيس المنظمة التونسية لحقوق الاشخاص ذوي الإعاقة يسري المزاتي اليوم الخميس أن تهيئة الفضاءات والمؤسسات الجامعية لتسهيل ولوج الأشخاص ذوي الإعاقة اليها وتشجيع الدراسات والبحوث حول الإعاقة الى جانب احداث قاعدة بيانات تتعلق بالطلبة من ذوي الإعاقة كانت أبرز توصيات جلسة العمل التي جمعته أمس الأربعاء برئيس ديوان وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي مختار محواشي.وأضاف رئيس المنظمة التونسية لحقوق الأشخاص ذوي الاعاقة يسري المزاتي في تصريح ل(وات) اليوم الخميس انه تم أيضا التباحث خلال هذا اللقاء حول وضع آليات بين الوزارة والمنظمة لفائدة الطلبة من ذوي الإعاقة الراغبين في مواصلة دراستهم بالخارج وتفعيل نسبة 2 بالمائة بخصوص الانتدابات في قطاع التعليم العالي وعدم الاقتصار على الخطط الوظيفية الإدارية ولفت المزاتي الى أن المشاركين في الجلسة تطرقوا الى الإشكاليات التي يواجهها أصحاب الإعاقة في المؤسسات الجامعية على غرار غياب الترتيبات التي تسهل للطلبة ذوي الإعاقة النفاذ الى المبيتات الجامعية والمدارس والمعاهد العليا والكليات وقاعات التدريس والمراجعة والمخابر وغيرها الى جانب عدم توفير المؤسسات الجامعية للمعلومات المتعلقة بالوسط الجامعي بما في ذلك المتعلقة بترسيم الطلبة ذوي الإعاقة وأكد رئيس المنظمة أن ممثل الوزارة أبدى استعداد الوزارة لوضع خطة عمل مشتركة مع المنظمة وابرام اتفاقية شراكة وتعاون من أجل تكريس مفهوم الدمج داخل المؤسسات الجامعية وضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بحقهم في تعليم عالي ذو جودة ويحفظ كرامة الانسان.