بن عروس: انطلاق موسم الزراعات الكبرى و برمجة مساحات للبذر تقارب الـ16 ألف هكتار

وات -

انطلق موسم الزراعات الكبرى في ولاية بن عروس، وسط تقديرات بان تصل المساحات الفلاحية المبرمج تخصيصها للزراعات الكبرى خلال الموسم الفلاحي 2020 / 2021، إلى 16 الف هكتار، موزعة على مساحات مخصصة للحبوب وأخرى للأعلاف والبقية موزعة بين البقول الجافة والزراعات الصناعية.ويكشف آخر تقرير صادر عن المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية ببن عروس ، تحصلت (وات) على نسخة منه، أن المساحات المخصصة للحبوب تستأثر بالحيز الأكبر من إجمالي المساحات المخصصة لهذا النوع من الزراعات، حيث بلغت المساحات المخصصة لها 8600 هكتار، وهو مايعادل تقريبا نفس المساحة المخصصة لهذا النوع من الزراعات في الموسم المنقضي، وتشمل هذه الزراعات القمح بنوعيه الصلب واللين والشعير والتريتيكال وتبلغ المساحات المخصصة للأعلاف ك"القرط" و"السيلاج" و "الأعلاف الخضراء" و"البذور"، اكثر من 6800 هكتار وتعتبر منطقة المحمدية من اكبر المناطق في الجمهورية المتخصصة في هذا النوع من الزراعات حيث تنتج سنويا اكبر معدل إنتاج يتم توزيعه على مربي الماشية في كامل أنحاء الجمهورية .وتقدر المساحات المخصصة للزراعات الصناعية وأساسا لل"سلجم الزيتي" المادة الأساسية للزيت النباتي المعروف بزيت "الكولزا" بنحو 100 هكتار وبزيادة تقدر بنحو 60 هكتارا مقارنة بالموسم المنقضي.يذكر ان معدل الأمطار المسجلة خلال شهري سبتمبر واكتوبر، سجلت تراجعا لافتا بنحو 30 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من الموسم المنقضي، ومن المتوقع أن يكون لتساقطات الأيام الحالية انعكاسات إيجابية على إثراء التربة ونموّ الجذور.