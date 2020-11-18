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طاقم تحكيم تونسي لمباراة الاتحاد الليبي وهورسيد الصومالي بتصفيات كاس الكونفدرالية الافريقية

Publié le Mercredi 18 Novembre 2020 - 15:02 قراءة: 0 د, 20 ث
وات - عينت الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم طاقم تحكيم تونسي لادارة مباراة الاتحاد الليبي وهورسيد الصومالي المقررة يوم 28 نوفمبر الجاري في القاهرة لحساب ذهاب الدور التمهيدي لكاس الكونفدرالية لكرة القدم.

ويتالف طاقم التحكيم من الحكم محرز المالكي والمساعدين رمزي الحرش ويامن الملولشي بينما سيكون سليم بلخواص حكما رابعا.
وتدور المقابلة في مصر في ظل الحظر المفروض على الملاعب الليبية من قبل الفيفا والكاف بسبب الوضع الامني غير المستقر.

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