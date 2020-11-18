طاقم تحكيم تونسي لمباراة الاتحاد الليبي وهورسيد الصومالي بتصفيات كاس الكونفدرالية الافريقية

وات - عينت الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم طاقم تحكيم تونسي لادارة مباراة الاتحاد الليبي وهورسيد الصومالي المقررة يوم 28 نوفمبر الجاري في القاهرة لحساب ذهاب الدور التمهيدي لكاس الكونفدرالية لكرة القدم.
ويتالف طاقم التحكيم من الحكم محرز المالكي والمساعدين رمزي الحرش ويامن الملولشي بينما سيكون سليم بلخواص حكما رابعا.
وتدور المقابلة في مصر في ظل الحظر المفروض على الملاعب الليبية من قبل الفيفا والكاف بسبب الوضع الامني غير المستقر.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
ويتالف طاقم التحكيم من الحكم محرز المالكي والمساعدين رمزي الحرش ويامن الملولشي بينما سيكون سليم بلخواص حكما رابعا.
وتدور المقابلة في مصر في ظل الحظر المفروض على الملاعب الليبية من قبل الفيفا والكاف بسبب الوضع الامني غير المستقر.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
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