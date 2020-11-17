قفصة: أطباء المستشفى الجهوي الحسين بوزيان يحتجون على خلفية نقص الاطار شبه الطبي بقسم "كوفيد 19"

وات -

نفّذ عدد من أطباء المستشفى الجهوي الحسين بوزيان بقفصة، اليوم الثلاثاء، وقفة احتجاجية بالمستشفى تنيدا بنقص الإطار شبه الطبي بقسم "كوفيد 19"، وللمطالبة بتوفير عون حراسة قار والقيام بعمليات تنظيف وتعقيم للقسم المذكور.وأوضحت فاتن جلول الطبيبة بالمستشفى لـ"وات" ان هذه الوقفة تأتي احتجاجا على نقص الاطار شبه الطبي العامل بقسم كوفيد19، حيث يشرف ممرض وحيد على متابعة حالة مرضى "كورون"ا لمدة 24 ساعة، وهو ما يعتبر أمرا غير مقبول.وطالبت الادارة الجهوية للصحة بالتدخل وإيجاد حل لهذا الاشكال، وبتوفير عون حراسة للقسم لمنع دخول الزوار من عائلات المرضى، والقيام بحملات تنظيف وتعقيم دورية.من جانبه، صرح مدير المستشفى الجهوي الحسين بوزيان بقفصة بالنيابة، قيس عكرمي، لـ"وات"، بان النقص في الإطار الشبه الطبي يعود الى اصابة عدد منهم بفيروس "كورونا" واستثناء البعض الآخر من العمل بقسم "كوفيد 19" بسبب إصابتهم بأمراض مزمنة.وأضاف انه جلسة التأمت اليوم الثلاثاء للنظر في الاشكاليات التي طرحها الاطباء في وقفتهم الاحتجاجية، وسيتم بداية من يوم غد الأربعاء تسخير 4 ممرضين للعمل بقسم "كوفيد 19"، والتعاقد مع شركة خاصة للتنظيف والتعقيم بصفة دورية، اضافة الى تركيز عون حراسة قار بالقسم.