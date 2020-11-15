الترجي الرياضي يفوز وديا على المنتخب التونسي تحت 20 عاما

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فاز الترجي الرياضي على المنتخب التونسي للاواسط تحت 20 عاما 2-1 في المباراة الودية لكرة القدم التي اقيمت يوم الاحد بالعاصمة.وسجل هدفي الترجي الرياضي محمد علي بن رمضان وطه ياسين الخنيسي بينما سجل هدف المنتخب التونسي للاواسط زياد بريمة.وتندرج المباراة في اطار تحضيرات الترجي الرياضي لبطولة الرابطة المحترفة الاولى التي ينتظر ان تنطلق في موسمها الجديد يوم الاحد القادم بينما يستعد منتخب الاواسط لتصفيات منطقة شمال افريقيا المقررة بتونس العاصمة من 15 الى 27 ديسمبر المقبل والمؤهلة الى نهائيات كاس افريقيا للامم (موريتانيا 2021).وستعرف هذه التصفيات مشاركة منتخبات تونس والمغرب والجزائر وليبيا ومصر على ان يترشح الى النهائيات القارية صاحبا المركزين الاول والثاني.