فخر الدين بن يوسف يعود للاسماعيلي بعقد لمدة عام قابل للتجديد

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اعلن نادي الاسماعيلي المصري يوم الاحد عن انتدابه المهاجم التونسي فخر الدين بن يوسف بموجب عقد لمدة عام قابل للتجديد.وذكر فريق الدراويش على موقعه الرسمي على شبكة الانترنت ان "فخر الدين بن يوسف وقع على عقود انضمامه لصفوف النادي الاسماعيلي بداية من الموسم الجديد وذلك لدعم خط الهجوم ... العقد مدته عام قابل للتجديد وذلك بعد إصرار الجهاز الفني ولجنة التعاقدات على ضم اللاعب لإمكانياته الفنية وخبراته الكبيرة بالملاعب الأفريقية".واضاف المصدر ذاته ان فخر الدين بن يوسف "رفض العديد من العروض الاخرى لعيون الدراويش أبرزها من النادي المصري رغم أن عرض الفريق البورسعيدي أعلى ماديًا من عرض الاسماعيلي".ويعتبر فخر الدين بن يوسف رابع صفقات الاسماعيلي خلال الميركاتو الحالي وذلك بعد التعاقد مع كل من أحمد مصطفى والجزائري رضوان شريفي إلى جانب الأنغولي الدولي آري بابل.وكان فخر الدين بن يوسف (29 عاما) خاض تجربة اولى مع الاسماعيلي عندما امضى في جانفي الماضي عقدا مدته ستة أشهر قادما من الاتفاق السعودي لكنه لم يلعب الا خمسة مباريات بسبب فيروس كورونا وتوقف كافة المسابقات الرياضية.وتقمص فخر الدين بن يوسف خلال مسيرته الرياضية على التوالي الوان النادي الصفاقسي وميتز الفرنسي والترجي الرياضي والاتفاق السعودي والاسماعيلي المصري.وانهى الاسماعيلي مشواره في البطولة المصرية لكرة القدم موسم 2019-2020 في المركز الثاني عشر بمجموع 41 نقطة.ولا يزال الاسماعيلي في سباق كاس محمد السادس للاندية العربية البطلة بعدما بلغ الدور نصف النهائي الذي فاز خلاله ذهابا على ارضه على الرجاء الرياضي المغربي بهدف دون رد سجله فخر الدين بن يوسف من ركلة جزاء قبل توقف المسابقة بسبب فيروس كورونا.ومن المنتظر ان تقام مقابلة الاياب على المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء.