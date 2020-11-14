الانتخابات الأمريكية: أنصار ترامب ينزلون إلى الشوارع تزامنا مع استمرار معاركه القضائية

فرانس 24 -

خرج أنصار الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب في مظاهرات في واشنطن العاصمة السبت لمساندته، ودعمه في ما يردده عن حدوث "تزوير" في الانتخابات، في حين يمضي قدما في سلسلة من المعارك القضائية الطويلة للطعن في فوز الرئيس المنتخب جو بايدن.وخرج ترامب من البيت الأبيض لتحية مناصريه الذين احتشدوا منذ الصباح الباكر في الشوارع المحيطة بالبيت الأبيض لإظهار دعمهم للرئيس في رفضه الاعتراف بنتائج الانتخابات الرئاسية.ولم يحقق ترامب تقدما يذكر في ساحات المحاكم، وبدأ يعبّر للمرة الأولى عن تشككه بشأن فرص فوزه، وقال للصحفيين الجمعة إن "الوقت كفيل بأن يُخبرنا" أي إدارة ستكون في البيت الأبيض.وخرجت احتجاجات ومظاهرات مؤيدة لترامب في أنحاء الولايات المتحدة، منذ أن أشارت النتائج إلى فوز بايدن بالرئاسة في السابع من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، لكنها كانت احتجاجات صغيرة ومحدودة.وفي وقت سابق، أعلن عن مشاركة مزيج من أنصار ترامب وشخصيات يمينية وأعضاء جماعتي "المحافظون على العهد" (أوث كيبرز) و"الأولاد الفخورين" (براود بويز)، في المظاهرات المؤيدة لترامب في واشنطن ومدن أخرى.وأطلق المنظمون أسماء عدة على المسيرات، من بينها "مسيرة من أجل ترامب"، و"أوقفوا السرقة"، و"مسيرة المليون ماجا"، وهي كلمة ترمز بالأحرف الأولى لشعار حملة ترامب الانتخابية "اجعلوا أميركا عظيمة مرة أخرى".وبالتزامن مع ذلك، قال الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب في تغريدة على تويتر إن مصادقة حاكم ولاية جورجيا على نتائج الولاية تجعل من المستحيل مراجعتها.من جهته، قال سكرتير الولاية إنه تمت إعادة فرز ما يقرب من 20% من أصوات الناخبين خلال يوم كامل وبطريقة يدوية.ووفق بيان تداولته وسائل إعلام محلية، فإن اليوم الأول من عملية التدقيق اليدوية مرّ بسلاسة لما يزيد على مليون و100 ألف بطاقة انتخابية.كما أشار البيان إلى أن ما يقرب من 50 مقاطعة أنهت عملية التدقيق في الأصوات، وأن إحدى المقاطعات سيتعين عليها إعادة احتساب بطاقات الاقتراع يدويا، إثر خطأ في اتباع الإجراءات المعتمدة، على حد تعبير البيان.فرانس24/ رويترز/ أ ف ب