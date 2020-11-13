بلديتا جرجيس وجرجيس الشمالية تقران حجرا صحيا موجها طيلة 3 ايام بداية من الاحد المقبل

وات -

أقرت بلديتا جرجيس وجرجيس الشمالية من ولاية مدنين حجزا صحيا موجها لمدة 3 ايام بداية من يوم الاحد المقبل، وذلك عقب جلسة استثنائية عاجلة بين البلديتين ومعتمد جرجيس واطراف اخرى ذات علاقة بالشان الصحي من اجل التعاطي الامثل والناجع مع الوضعية الوبائية في ظل ارتفاع الاصابات بفيروس "كورونا" وتزايد حالات الوفيات الناجمة عن هذا الفيروس، وفق رئيسة بلدية جرجيس الشمالية زكية فريعة.واوضحت فريعة، في تصريح ل"وات"، ان هذا الحجر سيشمل الفضاءات المفتوحة للعموم من مقاه، ومطاعم، ومحلات تجارية، وقاعات حلاقة، وقاعات رياضية، وغيرها، مستثنيا قطاع التعليم، والقطاع الصحي، والصيدليات، والادارات العمومية، مع الحد من التنقل، مضيفة ان الوضعية الوبائية حرجة وتتطلب اجراءات عاجلة للحد من تداعياتها وخاصة في ظل ارتفاع الوفيات جراء الفيروس بعدد تراوح بين 4 او 5 اصابات في يومين.واشارت الى ان حالة الاستهتار واللاوعي قد تؤدي الى انفلات في الوضع الوبائي ما جعل بلديتي جرجيس تتخذان عدة اجراءات للحد من انتشار الفيروس، مع تنفيذ حملة تحسيسية لفرض ارتداء الكمامة بالشراكة مع عدد من مكونات المجتمع المدني، الى جانب الحملات الامنية في نفس السياق والتي ساهمت في رفع نسق ارتداء الكمامات لدى المواطن.ونبّهت رئيسة البلدية الى خطورة تفشي الفيروس بجرجيس في ظل الامكانيات المحدودة للقطاع الصحي ومع البرتوكول الصحي الجديد الذي لم يعد يفرض الحجر الصحي الاجباري بمركز الحالات الموجبة بجربة على المصابين خاصة وان النظام الاسري بجرجيس على غرار جهات الجنوب مترابط وممتد يتعايش ضمنه الافراد في ظل الاسرة الواحدة في عائلات كبيرة تشمل الاجداد والابناء والاحفاد وهو ما يجعل حلقة العدوى واسعة.