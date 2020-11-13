وزير الداخلية يؤكد في موكب تنصيب والي القصرين الجديد على ضرورة أن يعمل الولاة "في كنف القانون والحيادية والصدق والنزاهة"

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أشرف وزير الداخلية، توفيق شرف الدين، صباح اليوم الجمعة في القصرين، على موكب تنصيب والي الجهة الجديد، عادل المبروك.وقال الوزير في تصريح إعلامي أقيم على هامش موكب التنصيب "إن الوالي الجديد، كباقي ولاة الجمهورية، مدعو إلى الإنصات إلى مشاغل المواطنين وإلى العمل الميداني والحرص على إنجاح مشاريع التنمية وإلى التنسيق الدائم مع نواب الشعب والتفاعل معهم في كنف الإحترام والمسؤولية، إلى جانب التعامل مع المديرين الجهويين وتكوين فريق متناغم ومنسجم معهم، بما من شأنه أن يساهم في دفع العمل الجهوي، إضافة إلى العمل في كنف القانون وبكامل الحيادية والصدق والنزاهة ".وبخصوص الوضع الصحي الحالي، جراء تداعيات وباء كوفيد 19، لاحظ شرف الدين أن هذا الفيروس "هو عدو غير اعتيادي ويهدد العالم بأسره ولكن يوجد في تونس كل العزم للتغلب عليه"، ملاحظا أن رئيس الحكومة نبّه إلى أن الوضع أصبح حرجا ولابد من الانتقال إلى مستويات أرفع في مجال اليقظة والصرامة في تطبيق البروتوكول الصحي وفرض إرتداء الكمامات ومنع التنقل بين الولايات.وأكد في هذا الصدد على أن وزارة الداخلية تعاملت في الابان مع هذا التنبيه وتم القيام بمعاينات ميدانية لمراقبة مدى التزام المواطنين بتطبيق الإجراءات الوقائية "في سبيل التغلب على هذا الوباء ومعاضدة مجهودات الجيش الأبيض".وعلى صعيد آخر أعلن وزير الداخلية خلال هذه الزيارة إلى ولاية القصرين، عن فتح معبر رأس جدير، يوم غد السبت، مؤكدا أن اتخاذ هذا القرار لم يتم إلا بعد إجراء لقاءات دورية وتدارس دقيق للبرتوكول الصحي الواجب اعتماده، بالنسبة إلى الوافدين عبر هذا المعبر.وبخصوص فتح معبري بوشبكة وحيدرة في القصرين، أفاد شرف الدين بأنه سيقوم بزيارة ميدانية لهما اليوم الجمعة، على أن يتم بعد التشاور مع اللجنة العلمية والجزائر، إقرار الفتح التدريجي للمعابر الحدودية مع هذا البلد الشقيق، إثر دراسة الموضوع من مختلف جوانبه، مشددا في السياق ذاته على أن "فتح أي معبر لا يتم بشكل اعتباطي وإنما بعد تدارس كافة النقاط الضرورية والمعطيات اللازمة، توقيا من مخاطر فيروس "كورونا".ومن جهته ذكر والي القصرين الجديد، عادل المبروك، أنه سيعمل على تجاوز الأزمات التي تشهدها الجهة وأنه سينكب على دراسة وضعها التنموي وإعداد مخططها الخماسي للتنمية، في إطار عمل مشترك مع مكونات المجتمع المدني وكافة المتدخلين في المسار التنموي، إلى جانب العمل على صياغة افكار تنهض بهذه الولاية وتساهم في حلحلة المشاريع المعطلة بها، في إطار منفتح وتشاركي، بعيدا عن التشنج"، وفق تعبيره.يذكر أن رئيس الحكومة، هشام المشيشي كان قرّر يوم 2 نوفمبر 2020، تعيين عادل المبروك، واليا على القصرين، خلفا للوالي السابق، محمد سمشة الذي تمت إقالته على إثر وفاة مواطن داخل كشك بسبيطلة، أثناء تنفيذ قرار بلدي بالهدم.وعادل المبروك (أصيل ولاية المهدية)، وُلد في 27 أوت 1973 وهو متحصل على الأستاذية في الحقوق وشهادة الماجستير المهني في التنمية والاستثمار والتعاون الدولي.كما عمل كإطار بالشركة الجهوية للنقل بنابل، قبل تعيينه في 2014 في خطة معتمد بفريانة (ولاية القصرين)، ليتقلد سنة 2017 خطة معتمد أول لولاية بنزرت.