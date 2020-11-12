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وزارة المالية تدعو الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الى تسوية وضعياتهم الجبائية بصفة تلقائية

Publié le Jeudi 12 Novembre 2020 - 21:19 قراءة: 0 د, 27 ث
دعت وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار، الخميس، جميع الأشخاص الطبيعيين والمعنويين، الذين تخلفوا عن ايداع تصاريحهم الجبائية المستوجبة، الى المبادرة بتسوية وضعياتهم الجبائية بصفة تلقائية.

وحثّت الوزارة، في بلاغ أصدرته، المطالبين بالاداء تسوية وضعياتهم من خلال الاتصال بالقباضة المالية مرجع النظر أو عبر منظومة التصريح والدفع عن بعد بالنسبة للمنخرطين، لتفادي ما ينجر عن عدم التسوية من إجراءات قانونية حسب التشريع الجاري به العمل.


وأكدت امكانية الحصول على مزيد الإرشادات من خلال الاتصال بمصالح مراقبة الاداءات مرجع النظر أو بمركز الإرشاد الجبائي عن بعد على الرقم 81100400 .

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