فخر الدين بن يوسف يعود الى نادي الاسماعيلي المصري

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اعلن نادي الاسماعيلي المصري إلى توصله لاتفاق نهائي مع المهاجم التونسي فخر الدين بن يوسف بشأن العودة والانضمام إلى صفوف الدراويش في الموسم الجديد.وذكر نادي الاسماعيلي على موقعه الرسمي على شبكة الانترنت ان اللاعب "وقع على عقود مبدئية لمدة موسم قابل للتجديد على أن يتجه إلى الأراضي المصرية خلال ساعات للتوقيع الرسمي والانتظام في تدريبات الفريق استعدادًا للموسم الجديد".وكان فخر الدين بن يوسف (29 عاما) انتقل الى الاسماعيلي في جانفي الماضي بعقد مدته ستة أشهر قادما من الاتفاق السعودي لكنه لم يلعب الا خمسة مباريات بسبب فيروس كورونا وتوقف كافة المسابقات الرياضية.وتقمص فخر الدين بن يوسف خلال مسيرته الرياضية على التوالي الوان النادي الصفاقسي ومتز الفرنسي والترجي الرياضي والاتفاق السعودي والاسماعيلي المصري.وانهى الاسماعيلي مشواره في البطولة المصرية لكرة القدم موسم 2019-2020 في المركز الثاني عشر بمجموع 41 نقطة.ولا يزال الاسماعيلي في سباق كاس محمد السادس للاندية العربية البطلة بعدما بلغ الدور نصف النهائي الذي فاز خلاله ذهابا على ارضه على الرجاء الرياضي المغربي بهدف دون رد سجله فخر الدين بن يوسف من ركلة جزاء قبل توقف المسابقة بسبب فيروس كورونا.ومن المنتظر ان تقام مقابلة الاياب على المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء.