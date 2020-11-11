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نصاف بن علية: 17 ولاية لازالت تسجل نسبة ظهور حالات إصابة جديدة مرتفعة ومصنفة في "مستوى انتشار كوفيد 19 مرتفع جدا"

Publié le Mercredi 11 Novembre 2020 - 19:58 قراءة: 0 د, 53 ث
وات - أفادت الناطقة الرسمية باسم اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا، نصاف بن علية، اليوم الاربعاء، أن 17 ولاية سجلت نسبة ظهور مرتفعة للاصابات الجديدة بهذا الفيروس تفوق 100 حالة لكل مائة ألف ساكن ومصنفة ضمن " مستوى خطر انتشار كوفيد 19 مرتفع جدا".

وأكدت، خلال الندوة الصحفية الدورية لوزارة الصحة حول تطورات الوضع الوبائي المتعلق بانتشار جائحة كوفيد 19، أنه يجب مواصلة العمل بالإجراءات والقرارات المتخذة في الفترة الاخيرة لتلافي ارتفاع نسق العدوى والحد من حدة ارتفاع منحاها التصاعدي وانتشارها.
وبيّنت أن تقييم نجاعة الاجراءات المتخذة في الآونة الأخيرة يستوجب مرور أسبوعين على بداية تطبيقها وحتى يكون لها مفعولا دائما وملحوظا مدى انتشار الفيروس لافتة إلى أن التعجيل بالتخلي عن هذه الاجراءات يمكن أن يخلف عودة النسق التصاعدي السريع للوباء وارتفاع حالات الوفيات جراء الإصابة بالفيروس.


وبينت أنه سيتم، قريبا، إحداث تطبيقة معلوماتية سريعة حول الوفيات المسجلة جراء كوفيد-19 ستسهم في توحيد المعطيات حول الوفيات من مصادرها، على غرار البلديات والمستشفيات والمصحات الخاصة.
وأشارت إلى أن هذه التطبيقة نتيجة تعاون بين وزارة الصحة ووزارة تكنولوجيا الاتصال والانتقال الرقمي ووزارة الشؤون المحلية والبيئة والمرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة.

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