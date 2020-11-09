رؤوف منجور الرئيس السابق لجامعة كرة السلة في ذمة الله

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فقدت كرة السلة التونسية يوم الاثنين أحد رموزها بوفاة عبد الرؤوف منجور اللاعب والرئيس السابق لفريق النجم الرادسي وللجامعة التونسية لكرة السلّة وعضو الاتحادين القاري والدولي للعبة .ونشرت الجامعة التونسية لكرة السلة على صفحتها الرسمية على فايسبوك تعزية جاء فيها " ببالغ الحسرة والأسى وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره تلقينا خبر وفاة المغفور له السيد رؤوف منجور الرئيس السابق لكل من الجامعة التونسية لكرة السلة والنجم الرياضي الرادسي والعضو السابق بالاتحاد الأفريقي لكرة السلة... ".كما نعى النجم الرادسي الفقيد الذي يعتبر الاب الروحي لفريق الضاحية الجنوبية .