رؤوف منجور الرئيس السابق لجامعة كرة السلة في ذمة الله

وات - فقدت كرة السلة التونسية يوم الاثنين أحد رموزها بوفاة عبد الرؤوف منجور اللاعب والرئيس السابق لفريق النجم الرادسي وللجامعة التونسية لكرة السلّة وعضو الاتحادين القاري والدولي للعبة .
ونشرت الجامعة التونسية لكرة السلة على صفحتها الرسمية على فايسبوك تعزية جاء فيها " ببالغ الحسرة والأسى وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره تلقينا خبر وفاة المغفور له السيد رؤوف منجور الرئيس السابق لكل من الجامعة التونسية لكرة السلة والنجم الرياضي الرادسي والعضو السابق بالاتحاد الأفريقي لكرة السلة... ".
كما نعى النجم الرادسي الفقيد الذي يعتبر الاب الروحي لفريق الضاحية الجنوبية .
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ونشرت الجامعة التونسية لكرة السلة على صفحتها الرسمية على فايسبوك تعزية جاء فيها " ببالغ الحسرة والأسى وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره تلقينا خبر وفاة المغفور له السيد رؤوف منجور الرئيس السابق لكل من الجامعة التونسية لكرة السلة والنجم الرياضي الرادسي والعضو السابق بالاتحاد الأفريقي لكرة السلة... ".
كما نعى النجم الرادسي الفقيد الذي يعتبر الاب الروحي لفريق الضاحية الجنوبية .
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
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