وزارة النقل تعمل على اعادة تصنيف الحواجز على مستوى تقاطع السكة مع الطريق حسب خطورتها للتقليص من الحوادث (وزير النقل)

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أكّد وزير النقل واللوجستيك معز شقشوق، الاثنين، أنّ وزارتا النقل والتجهيز تعملان على إعادة تصنيف الحواجز على مستوى تقاطع السكّة والطريق وإعادة تصنيفها وسيعقد إجتماع للنظر في الملف قبل موفى سنة 2020.وأضاف شقشوق في إجابته على سؤال طرحه النائب، نعمان العشّ، حول مئات الحوادث، التّي سجّلت في بعض الحواجز على مستوى تقاطع السكّة مع الطريق بولاية صفاقس، وجود خطّة تتضمن 10 حلول لمعالجة هذه الظاهرة.وكشف عن وجود 1126 تقاطع السكة مع الطريق 26 بالمائة منها مجهزة.ويتعلّق الأمر بتجهيز 266 نقطة بحواجز آلية و29 نقطة باشارات ضوئية في حين جهزت 831 نقطة بعلامات دون حواجز أو علامات.وأكّد أنّه تم حل الاشكاليات لدى الشركة الوطنية للسكك الحديديّة التونسيّة المتعلّقة بعقد الصفقات وسيتم قريبا انجاز بعض الصفقات للتزود بالحواجز الاتوماتكية مما يعد احد الحلول للتقليص من الحوادث.ولفت إلى إمكانية حذف بعض التقاطعات من خلال وضع ممرّات علوية وتركيز كاميرات مراقبة وتسييج مجال السكة واغلاق بعض التقاطعات العشوائية وتحسين الرؤية.وشدد شقشوق على أهميّة تنظيم الحركة على مستوى التقاطعات بين السكة والطريق وكذلك تحسيس المواطنين بضرورة التعامل بشكل حذر مع سكّة القطار.