وزير النقل: وزارة النقل تعمل على ارجاع وزارة النقل تعمل على ارجاع مطار صفاقس الى سالف نشاطة

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عبر ضخ استثمارات لتطويره الى سالف نشاطة عبر ضخ استثمارات لتطويره

أكد وزير النقل واللوجستيك معز شقشوق، الاثنين ، ان وزارة النقل تعمل على ايجاد الحلول لارجاع مطار صفاقس الى سالف نشاطه بعد ان تراجع عدد المسافرين وتكبده عجز بنحو 10 مليون دينار.ولفت شقشوق ، في اجابته على سؤال طرحه النائب نعمان العش حول وضعية مطار صفاقس ، ان ديوان الطيران المدني والمطارات سيستثمر 7 ملايين دينار لتخصيص الاراضي و 7 مليون دينار اضافية لتوسعة المطار واحداث 4 رابض للطائرات.ولفت الى ضرورة التعجيل بتنشيط خدمة نقل البضائع وارجاع حركة الطيران القادمة الى ليبيا وكذلك عودة الخطوط التونسيّة والتونسيّة السريعة لتسيير رحلات مع مطار صفاقس.وأشار شقشوق إلى أنّ الحلول لتطوير مطار صفاقس تمر عبر العمق الافريقي الى جانب الدول المجاورة على غرار ليبيا والجزائر.واكد النائب، نعمان العش، ان مطار صفاقس لا يحتاج الى التوسعة في الفترة القادمة بقدر ما هو في حاجة الى برمجة حركة الطيران والمحافظة على المسافرين نظرا للاهمية الاقتصادية لولاية صفاقس.