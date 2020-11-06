وزارة الصحة تعتزم تركيز مستشفيين ميدانين للتكفل بمرضى فيروس كورونا

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تعتزم وزارة الصحة تركيز مستشفيين ميدانين للتكفل بمرضى فيروس كورونا يوفران طاقة استيعاب ب 118 سرير انعاش و560 سرير أوكسجين، وفق ما أفاد به وزير الصحة فوزي مهدي اليوم الجمعة، خلال جلسة عامة تنعقد بالبرلمان للحوار مع عدد من أعضاء الحكومة حول تطور الحالة الوبائية وتداعياتها.وأكد مهدي ، أن الحكومة تطمح إلى إحداث هذين المستشفيين، مشيرا الى امكانية أن يحتضن معرض الكرم فضاء مستشفى من هذا الحجم.وذكر أنه سيتم تخصيص المستشفى الجامعي الجديد بصفاقس كمستشفى ميداني لمرضى كوفيد من ولايات الوسط والجنوب، موضحا، أن هذا المستشفى سيضم من 18 الى 20 سرير انعاش و160 سرير للأوكسجين.وأوضح، أن تركيز هذين المستشفيين يهدف إلى الاستعداد الجيد إلى إمكانية تسجيل ارتفاع كبير في عدد الاصابات بالفيروس التاجي، مشيرا، الى أن الوزارة تعمل حاليا على توفير الموارد البشرية والمستلزمات لنشاط هذه المؤسسة الصحية.واعتبر وزير الصحة، أن الوزارة قد تمكنت من تجاوز هدفها المعلن مطلع أكتوبر في الترفيع من عدد أسرة الانعاش الى 236 سرير مقابل 220 سرير تمت برمجتها، كما ارتفع عدد أسرة الأوكسجين الى1427 سرير.