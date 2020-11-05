جندوبة: أربع وفيات جديدة بفيروس الكورونا بولاية جندوبة والعدد الجملي يرتفع الى 87 حالة منذ بداية الجائحة

وات - ارتفع عدد المتوفين بسبب فيروس " الكورونا " بولاية جندوبة الى 87 حالة بعد ان توفي أمس الأربعاء أربعة اشخاص موزعين بالتناصف بين كل من الدائرة الصحية بجندوبة ونظيرتها بمعتمدية فرنانة وفق ما جاء في التقرير اليومي المحين لخليّة الازمة الصحية بجندوبة الصادر صباح اليوم الخميس.
كما سجل عدد الإصابات هو الاخر ارتفاع بـ22 حالة ليصبح العدد الجملي للإصابات بفيروس "الكورونا" بولاية جندوبة ومنذ بداية الجائحة بالجهة 1185 إصابة 1165 منها محلية و20 حالة مستوردة.
بالتوازي مع ذلك ارتفع عدد المقيمين بأقسام الكوفيد 19 بمستشفيات جندوبة الى 32 مصاب مقابل مصابان بقسم الإنعاش.
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كما سجل عدد الإصابات هو الاخر ارتفاع بـ22 حالة ليصبح العدد الجملي للإصابات بفيروس "الكورونا" بولاية جندوبة ومنذ بداية الجائحة بالجهة 1185 إصابة 1165 منها محلية و20 حالة مستوردة.
بالتوازي مع ذلك ارتفع عدد المقيمين بأقسام الكوفيد 19 بمستشفيات جندوبة الى 32 مصاب مقابل مصابان بقسم الإنعاش.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
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